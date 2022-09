Projeto de segurança entre Clube de Campo e Prefeitura compartilha monitoramento 

Um projeto piloto de segurança foi iniciado entre o Clube de Campo de Mogi das Cruzes e a Prefeitura Municipal para reforçar a segurança pública no entorno do complexo esportivo e de lazer e servir como referência para outras regiões da cidade. De forma pioneira, o CCMC vai compartilhar as câmeras de monitoramento com a administração municipal que, por sua vez, atua em sintonia com a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

A reunião que sacramentou a parceria foi realizada na noite de quarta-feira e contou com a presença do presidente do Clube de Campo, João Bosco Camargo de Sousa, do administrador Valdir Vital, do prefeito Caio Cunha, do secretário de Segurança Toriel Sardinha, e do diretor de TI da prefeitura, Shauy Youssef.

De início, será efetuada a aquisição de duas câmeras de alto alcance e definição pelo Clube de Campo. Ficará a cargo da prefeitura a instalação da infraestrutura para operacionalizar os equipamentos. As câmeras, de última geração, têm um alcance de até 2 km, e uma será instalada na esquina do Ginásio do CCMC e a outra no final da Rua Galdino Alves, em um raio com cobertura da Praça Francisca Cardoso Mello Freire (Praça dos Enfartados).

A intenção é evitar ocorrências como roubo e furto de veículos e de pedestres, além de prevenir o assédio de guardadores de carros. O Clube de Campo tem uma circulação diária de 750 associados.

“Ficamos felizes em iniciar esse projeto integrado de segurança pública e unir forças para combater a criminalidade. Esperamos colher bons resultados o mais breve possível e tornar essa parceria uma referência para outras instituições. O reforço da segurança pública é fundamental e projetos desse tipo beneficiam a segurança pública como um todo, além de ajudar na união das forças competentes”, comemorou o presidente do Clube de Campo, João Bosco Camargo de Sousa.

Com isso, a prefeitura se comprometeu em trocar todas as lâmpadas dos postes da Rua Galdino Alves e também reforçar a sinalização terrestre, com pintura de faixa de pedestres, demarcação de vagas de idosos e lombadas.

“Pela primeira vez, vamos iniciar um projeto piloto de uma operação de câmeras compartilhadas, que deve aumentar muito nosso potencial de monitoramento em segurança pública. Vamos iniciar com uma parceria com o Clube de Campo, cujas câmeras serão conectadas à nossa central. Dessa forma, a prefeitura vai monitorar à distância toda a região da Praça dos Enfartados. Estamos trabalhando de forma sustentável para ampliar a segurança dos mogianos e mogianas”, afirmou o prefeito Caio Cunha.

Na prática, o Clube de Campo fornecerá o link de suas câmeras de monitoramento instaladas ao longo da calçada da Rua Galdino Alves, e também no ginásio. Ao todo são 13 equipamentos que também passarão a ser operados pela prefeitura.

Após a integração envolvendo diversos órgãos de segurança pública, a GCM vai intensificar a vigilância do entorno do Clube de Campo, beneficiando associados, moradores, comerciantes e transeuntes.