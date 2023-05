Projeto de construção de acesso da Ayrton Senna ao Taboão será entregue à Artesp até julho

A construção do acesso da rodovia Ayrton Senna (SP-70) ao Distrito Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, avançou mais uma etapa. Os estudos preliminares, realizados pela Ecopistas, concessionária responsável pela rodovia, foram finalizados.

O levantamento, que prevê a construção de uma pista marginal, entre o km 45 e o km 51, no sentido capital, teve início em setembro do ano passado, após autorização dada pelo então secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

Com o término dos estudos, a Ecopistas recebeu a sinalização positiva da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para prosseguir com o pleito.

A próxima etapa é a elaboração de um projeto funcional. A previsão é que, em até dois meses, o projeto seja concluído e, consequentemente, encaminhado à Artesp.

As informações sobre o status de construção do acesso foram repassadas por técnicos e engenheiros da Ecopistas, durante reunião com a Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), na sede da concessionária, localizada próxima ao pedágio da Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba.

O presidente da Agestab, Osvaldo Baradel, comemorou as notícias. “O Taboão aguarda por este acesso há mais de 15 anos. Acredito que nunca estivemos tão próximos da concretização desta obra, que vai trazer desenvolvimento econômico e social, com geração de emprego e renda, não apenas para Mogi das Cruzes, mas também para o Alto Tietê e toda a Região Metropolitana de São Paulo”, avaliou.

PRÓXIMAS ETAPAS

Após a entrega do projeto básico e a análise da Artesp, a próxima etapa é a elaboração de um projeto executivo.

Nesta fase, todo o detalhamento para a construção da pista marginal – aspectos financeiro e de engenharia; ações mitigadoras para minimizar os impactos no tráfego; entre outros dados, será apresentado.

Inclusive, é neste documento que estarão as previsões das possíveis áreas que precisarão ser desapropriadas. A Ecopistas avalia que o volume de desapropriações será pequeno.

Outra informação importante, que constará no projeto executivo, será a quantidade de entradas e saídas da pista marginal, que farão as ligações diretas com as vias do distrito.

Assim que o projeto executivo for aprovado pela Artesp, terão início os pedidos para as emissões das licenças, entre elas a ambiental.

INVESTIMENTO

A Artesp pretende assumir o valor de investimento para a construção da marginal, estimado em cerca de R$ 80 milhões. A contrapartida exigida pela empresa é a ampliação do prazo de concessão da rodovia Ayrton Senna, que, atualmente, é até 2039. Este novo prazo também será proposto no projeto executivo.

O evento que marcou a autorização para os estudos de construção do acesso para o Taboão foi uma das últimas atividades públicas do então secretário João Octaviano, que viria a falecer quatro meses depois, em janeiro de 2023, aos 64 anos. Ele lutava contra um câncer.

Participaram da reunião na Ecopistas, os seguintes representantes da Agestab: Juliano Bega; Carlos Alberto Yamanaka; Marinalva Silva de Jesus; Rogério Fragata Alves, e Ricardo Nagao, além do presidente da entidade.