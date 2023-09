Projeto da Prefeitura vai capacitar empreendedores sobre compras públicas 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública, realiza nesta terça-feira (26/9), às 19 horas, o lançamento do Projeto Empresa Capaz. O objetivo é oferecer capacitação e suporte sobre compras públicas aos micros e pequenos empreendedores da cidade. O evento será realizado no auditório do prédio sede, que fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, no Centro Cívico.

A iniciativa é aberta para representantes de “ME” (microempresa), “EPP” (empresa de pequeno porte) e “MEI” (micro empreendedor individual), de Mogi das Cruzes e representa mais uma oportunidade para a promoção de novos negócios, associada à geração de emprego e renda.

“Nossa proposta é tornar a cidade cada vez mais empreendedora, utilizando as compras públicas para incentivar o comércio local a participar das licitações, com foco no desenvolvimento econômico”, explica o prefeito Caio Cunha.

A partir do lançamento, as metas do programa são iniciar o cadastramento de empresas locais no CAGEF-MC – Cadastro Geral dos Fornecedores de Mogi das Cruzes e capacitar essas empresas para disputar licitações.

Outros objetivos do projeto são: ampliar a transparência dos atos da gestão e promover a desburocratização dos processos administrativos, oferecer suporte e capacitação sobre compras públicas ao empreendedor e viabilizar parcerias entre a administração municipal e possíveis fornecedores, fomentando a economia local.

Atualmente, são cerca de 40 mil empresas em atividade em Mogi das Cruzes. Desse número, 57% atua no ramo de serviços, seguido por comércio, construção civil, indústria e agropecuária. As empresas impactam diretamente no número de empregos gerados no município.

No último Caged, divulgado em julho, o município apresentou saldo positivo de 443 novos postos de trabalho.O saldo acumulado no Caged de 2020 até julho de 2023 foi de 14.964 vagas e o estoque de empregos atual é de 109.679 trabalhadores com registro em carteira.