Projeto da nova unidade do Sesc Mogi das Cruzes é apresentado à comunidade

Novo espaço ampliará o atendimento à população de Mogi e do Alto Tietê

O Sesc Mogi das Cruzes apresentou, na noite de quarta-feira (29), o projeto arquitetônico de sua futura unidade na cidade. O encontro, realizado na sede atual, reuniu autoridades, parceiros e representantes da imprensa para conhecer a proposta que marcará uma nova etapa da presença da instituição em Mogi e no Alto Tietê.

Com aproximadamente 20 mil metros quadrados de área construída, o projeto foi concebido pela Victor de Almeida Presser Arquitetura e Construção Civil Ltda, vencedora do concurso promovido pelo Sesc São Paulo e organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – departamento de São Paulo (IABsp). A proposta foi selecionada entre cerca de 70 trabalhos apresentados por profissionais de todo o país.

A futura unidade foi planejada para ser acessível, integrada e sustentável, mantendo diálogo com o entorno e alinhamento às demandas contemporâneas. O espaço abrigará áreas de convivência, cafeteria, centro de educação ambiental, clínicas odontológicas, biblioteca, piscinas, quadra poliesportiva, sala de espetáculos e salas de múltiplo uso, entre outros ambientes destinados às atividades socioculturais, educativas e esportivas.

O novo prédio será construído no mesmo terreno onde funciona o atual Sesc Mogi das Cruzes, na rua Rogério Tacola, 118, área de 27 mil metros quadrados que pertenceu ao antigo Clube Municipal do Socorro e foi doada pela prefeitura ao Sesc. Inaugurada em 6 de novembro de 2021, a unidade recebeu, desde então, cerca de 200 mil visitantes por ano, oferecendo uma ampla programação de cultura, lazer e esportes.

O concurso de arquitetura foi realizado em duas fases. Na primeira, 71 projetos preliminares foram apresentados; na segunda, os cinco finalistas detalharam suas propostas. A empresa vencedora recebeu R$250 mil.

De acordo com o Sesc São Paulo, a adoção do formato de concurso reforça o compromisso da instituição com a transparência, a inovação e a qualidade arquitetônica de seus espaços. O modelo tem sido utilizado também em outras unidades da rede, como as de Presidente Prudente – Galeria e Thermas.





Autoridades, parceiros e imprensa conheceram o projeto arquitetônico do futuro Sesc Mogi das Cruzes, que será construído no mesmo terreno da atual