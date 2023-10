Projeto da EDP troca lâmpadas de graça em Mogi até dia 28

A EDP segue até 28 de outubro com o projeto Eficiência Energética na região. Mogi das Cruzes foi a primeira cidade a receber as tendas itinerantes, que permanecerão durante 12 dias para beneficiar a população com a substituição de cinco mil lâmpadas por equipamentos eficientes com a tecnologia LED. O posto de troca é a praça Oswaldo Cruz, no centro.

Cada cliente residencial da EDP terá direito a trocar até seis lâmpadas antigas, entre os tipos incandescente, fluorescente compacta ou halógena. Caso o cliente comprove possuir a conta de luz em seu e-mail, aceite fazer o cadastro ou ainda concorde em aderir ao pagamento da conta via PIX, mais uma lâmpada LED será oferecida de bônus para cada ação.

Para garantir o benefício, o cliente deve ir até endereço do posto de troca, munido do documento pessoal (com foto) e fatura de energia elétrica (conta de luz) para substituição das lâmpadas. É preciso estar com as contas em dia e ser cliente residencial (classificação).

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.