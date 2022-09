Projeto Concertare oferece aulas gratuitas aos alunos do CEU das Artes Vila Nova União

Alunos do CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificado) Vila Nova União, em Mogi das Cruzes, terão a oportunidade de aprender a tocar os instrumentos de uma orquestra de cordas, como o violino e o violoncelo. Isso porque a Orquestra de Cordas Concertare foi premiada no programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado, ficando na 10ª colocação entre mais de 1150 projetos inscritos na modalidade “Música”.

A Orquestra de Cordas Concertare vai oferecer o ensino gratuito de música por meio de cordas friccionadas, como violino e violoncelo, para 80 crianças e jovens, com idades entre seis e 15 anos, que frequentam o projeto no espaço do CEU das Artes.

Além das aulas direcionadas aos estudantes, a Orquestra de Cordas Concertare realizará quatro concertos gratuitos em Mogi das Cruzes, sendo três deles com a formação quarteto de cordas, formado por professores do projeto, e um com a participação de todos os alunos e a orquestra.

“Será uma ótima oportunidade de levar as crianças ao palco pela primeira vez e ainda mostrar o resultado do trabalho”, destaca a violinista mogiana Raquel Dias, instrumentista, professora e ex-coordenadora do núcleo de cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.

“A formação desse projeto é mais uma importante ferramenta de transformação social”, afirma ela, que é responsável pela condução das atividades. Na sequência, Raquel afirma que “a música ajuda a tirar das ruas crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social, além de servir como uma opção de carreira para o futuro”.

A coordenadora ressalta que o projeto ficou na 10ª colocação entre mais de 1.150 projetos inscritos na mesma modalidade. Além disso, foi a terceira iniciativa com maior pontuação fora da capital paulista, e a única do Alto Tietê a ser contemplada pelo ProAC-Direto.

A violinista adianta que a oferta de formação às 80 crianças do CEU das Artes Nova União é apenas o começo de um plano mais ambicioso para a Cidade. “Será o primeiro, mas meu desejo é ampliar o projeto para outros bairros da nossa cidade”, completa.

O projeto da Orquestra de Cordas Concertare será viabilizado por meio da parceria entre a “Concertare Produções Artísticas”, empresa que inscreveu o projeto no ProAC, do Instituto Sementinha, da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CEU das Artes Nova União.