Projeto “Adote um ciclo” busca arrecadar absorventes para mulheres vulneráveis

Os pontos de arrecadação de absorventes a serem doados para pessoas em situação de pobreza menstrual acabam de passar por ampliação. A partir da parceria entre a campanha Tia Chica, do Fundo Social de Mogi das Cruzes, com o projeto Adote um Ciclo e a organização Passarela Alternativa, de agora em diante os absorventes poderão ser entregues não somente na sede do Fundo Social, como também em alguns estabelecimentos comerciais da cidade.

As lojas que a partir agora funcionarão como pontos de coleta de absorventes são Madame Santa, Mobilare, Óticas Carol e também o Mogi Shopping e o Clube de Campo de Mogi das Cruzes. (veja os endereços abaixo) As pessoas podem doar os absorventes convencionais, que são descartáveis e também modelos reutilizáveis, como calcinhas absorventes e coletores menstruais.

Outra forma de ajudar é adquirindo os abiosorventes, que são modelos reutilizáveis, desenvolvidos com exclusividade pela organização social Passarela Alternativa. Os abiosorventes são compostos por uma camada escondida em tecido impermeável e respirável (PUL), preenchidos por três camadas super absorventes e dotados de camada interna com 100% de algodão.

Por isso, eles fornecem um tecido de toque suave, além de serem naturais, hipoalergênicos e indicados para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. Os itens são desenvolvidos por pessoas atendidas pela Passarela Alternativa, que é voltada a meninas e mulheres presas e egressas prisionais e mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social.

Pelo projeto, as atendidas recebem capacitação e qualificação profissional, nas áreas de corte, costura, estamparia, bordado e também empreendedorismo e autoconhecimento. Assim, aprendem a confeccionar os abiosorventes, que podem ser fortes aliados no combate à pobreza menstrual, uma vez que duram até seis anos, além de serem sustentáveis, contribuindo também para a preservação do meio ambiente.

A Passarela Alternativa é uma organização social fundada em 2018 pela empreendedora social Karen Brandoles, que esteve na cidade na última semana, conduzindo palestra durante o encerramento da programação do Mês da Mulher desenvolvida pelo Fundo Social. Na mesma noite, foi anunciada a parceria Tia Chica – Adote um Ciclo – Passarela Alternativa.

O Adote um Ciclo é um movimento da sociedade civil, que uniu mulheres, influenciadoras e formadoras de opinião da cidade na causa do combate à pobreza menstrual. As embaixadoras são Jéssica Leão, Bruna Gimenez, Juliana da Matta, Brissa Loselli, Dani Manna, Suellen Sartorato, Fabiana Sobrinho, Debora Grillo, Camila Francini, Adriana Shoji e Patrícia Sávio Ceola.

Vale lembrar que, apesar do estímulo para aquisição e utilização de absorventes reutilizáveis, todos os tipos de absorventes seguem sendo aceitos, uma vez que a pobreza menstrual é um problema muito presente na realidade de pessoas que menstruam e vivem em situação de pobreza e extrema pobreza.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5153.

Pontos de arrecadação de absorventes

Madame Santa – Avenida Capitão Manoel Rudge, 1.100 – Vila Oliveira

Mobilare – Rua Coronel Souza Franco, 499 – Centro

Clube de Campo – Rua DUarte de Freitas, 133 – Parque Monte Líbano

Mogi Shopping – Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001 – Jardim Armênia

Óticas Carol – Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 287 – Centro

Sede do Fundo Social de Mogi – Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes