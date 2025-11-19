Programação infantil de Natal anima o feriado no Mogi Shopping

O clima de Natal tomou conta do Mogi Shopping, e as crianças são as grandes protagonistas desta temporada. Inspirado no tema Natal em Paris, o empreendimento administrado pela HBR Realty preparou uma programação especial que une arte, imaginação e magia, tudo gratuito e com acesso pelo Mogi+, o clube de benefícios do shopping.

De quinta a domingo, até 21 de dezembro, a Praça Boulevard se transforma em um pequeno ateliê criativo no lounge Pequenos Parisienses, um espaço encantador para oficinas de cartinhas para o Papai Noel e de pinturas. As atividades funcionam das 15h às 20h, com turmas de 30 minutos e última entrada às 19h30. Para participar, basta resgatar o ingresso no aplicativo do Mogi Shopping. Confira regulamento completo no site.

Além disso, às sextas e domingos, até o dia 19 de dezembro, a diversão ganha traços únicos com a Caricatura de Natal, realizada na Praça Central. A experiência é exclusiva para membros do Clube Mogi+ e pode ser resgatada a cada 40 pontos, restrita a um resgate por CPF. Os horários podem ser reservados antecipadamente pelo aplicativo, e os participantes devem chegar com dez minutos de antecedência à sessão escolhida.

Agenda do Papai Noel

Para quem quer entregar uma cartinha em mãos ao Bom Velhinho ou fazer o seu pedido de Natal, o Papai Noel estará até o dia 24 de dezembro na Praça Boulevard em horários especiais: de segunda-feira a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos e feriados, das 15h às 20h. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, ele inicia o expediente mais cedo, das 11h às 17h, para dar tempo de todos fazerem os pedidos especiais.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.



Atividades acontecem de quinta a domingo, até 21 de dezembro, com acesso gratuito pelo Clube Mogi+