Nova linha de ônibus circular é inaugurada em Palmeiras 

Suzano recebe nova linha; ação visa garantir mais acesso a população

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, em colaboração com a Radial Mais Transporte, lançou uma nova linha de ônibus circular para atender os bairros do distrito de Palmeiras, incluindo o Jardim São Luís e o Jardim do Lago. O serviço, identificado como linha “11-C”, começou a operar na segunda-feira (2) e estará em fase de teste pelos próximos 30 dias, permitindo ajustes conforme a demanda.

A linha “11-C” funcionará diariamente entre 4h30 e 22h30, com intervalos que variam de 30 a 50 minutos. No total, serão realizadas 50 viagens em dias úteis e 44 aos sábados, ligando o centro de Palmeiras ao limite com Ouro Fino. O trajeto de ida inicia-se no km 58 da rodovia Índio Tibiriçá, no centro do distrito, e segue em direção a Ribeirão Pires.

Após o retorno no limite de Ouro Fino, o ônibus seguirá um detalhado roteiro de volta, passando por diversas ruas do distrito. Importante ressaltar que a nova linha não afetará a operação da linha “11-TR”, que continua a fazer a conexão entre Ouro Fino e o Terminal Urbano Vereador Diniz José dos Santos Faria.

Outra novidade é a possibilidade de integração entre as linhas por meio do cartão OnPag, que pode ser solicitado via Telegram. Com ele, os usuários poderão desembarcar de um ônibus e embarcar em outro no mesmo sentido, sem custo adicional, desde que respeitem o intervalo de duas horas.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o distrito de Palmeiras terá maior oferta de transporte público a partir de agora. “A linha 11-C Palmeiras/Divisa de Ouro Fino é um novo atendimento que irá contemplar os bairros Jardim do Lago, Jardim Ana Rosa e Jardim São Luiz. Este serviço representa um avanço para a mobilidade dos munícipes desta localidade, que será consolidado com a inauguração do Terminal de Palmeiras, garantindo mais rapidez na chegada à Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e ao centro da cidade”, ressaltou Galo.

Créditos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

A iniciativa reflete o compromisso da administração pública em atender melhor a população do distrito de Palmeiras