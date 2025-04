Programação de aniversário de Suzano conta com atrações culturais e lançamentos de serviços

Atividades especiais serão organizadas nos equipamentos culturais, especialmente no Parque Max Feffer, na quarta-feira (2/4) e no fim de semana (5 e 6)

Suzano abre nesta semana a programação de aniversário dos 76 anos de emancipação política-administrativa da cidade, celebrado em 2 de abril (quarta-feira). O Parque Municipal Max Feffer receberá atividades especiais neste dia e no fim de semana (5 e 6/4), entre 9 e 18 horas, com apresentações de dança, circo e música no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares (detalhes abaixo), que serão realizadas em meio às demais atrações oferecidas à população, como feira de artesanato, exposição de artes plásticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis.

A diversão no parque será fechada com os shows que ocorrerão à noite no evento particular “Suzano Music Festival”, que será promovido pela Pilar Organizações entre quarta e domingo (2 e 6 de abril). Ainda podem ser adquiridas entradas por meio de trocas solidárias, cujos pontos estão listados no site da administração municipal (suzano.sp.gov.br), onde também podem ser encontradas todas as informações sobre a programação do mês.

Nesta semana, ainda ocorrerão outras atividades nos demais equipamentos culturais do município. No Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570), haverá apresentações e oficinas no evento “Terreiro Do Riso – Festa Dundú” , no sábado (05/04), entre 9 e 17 horas, cujas inscrições podem ser feitas por meio do link bit.ly/TerreiroDoRiso. No Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi Anfiteatro “Orlando Digenova” (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) , acontecerá o espetáculo “Serei Sereia?” e um bate papo com a Cia. Trucks, na sexta-feira (4/4), às 20 horas.

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 543 – Centro) organizará o “Festival Cultural Casarão da Memória” no sábado (05/04), entre 11 e 20 horas, que terá gastronomia afetiva durante todo evento, teatro infantil, feira de artesanato com tema “Suzano e Páscoa” e almoço do Café Ferrovia, além de oficinas de bordado em papel, decoração em biscoitos de Páscoa, pintura em tecido e música ao vivo com “Chiquinho e Teresa”.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a variedade de atrações proporcionadas aos munícipes. “Neste período de aniversário da cidade, sempre preparamos uma programação muito especial aos moradores, que poderão desfrutar das diferentes modalidades artísticas, se divertindo em família com as apresentações e espetáculos que acontecerão nos equipamentos”, ressaltou Spitti.

Lançamentos

Nas outras semanas do mês, a Prefeitura de Suzano ainda promoverá atividades destinadas aos anúncios sobre novos serviços para a população. No dia 9 de abril (quarta-feira), será lançado o fórum “Liderança para Desenvolvimento Regional”, com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), às 15 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. No dia 11 (sexta-feira) ocorrerá o lançamento do projeto “Sambas da Vida”, no Casarão das Artes. Já em 15 de abril (terça-feira) será entregue a nova sede do Conselho Tutelar 2, localizado na rua Jaime Leme, 33, no Boa Vista.

No dia 22 (terça-feira) haverá o lançamento do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) no Cineteatro Wilma Bentivegna. Em 25 de abril (sexta-feira) acontecerá o lançamento da Campanha do Agasalho e do “Casarão Autoral”, no Casarão das Artes. No sábado seguinte (26/04) haverá a atividade “Samba da Ponte Pra Cá”, no Centro Cultural Boa Vista. No dia 27 (domingo) ocorrerá a apresentação da Orquestra Suzanense no Parque Max Feffer.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que todas as novidades preparadas para o mês mantém Suzano no trilho do desenvolvimento que já vem sendo consolidado há quase uma década. “A cidade faz aniversário e quem ganha presentes são os cidadãos. Além das atrações culturais, temos essa série de novos serviços que serão anunciados ao longo de abril. Vamos continuar fazendo história na cidade”, declarou o chefe do Executivo.

Programação no Parque Max Feffer

Dia 2 de abril (quarta-feira)

9 horas: aula aberta de ritmos com Patrícia Moreira

10h15: apresentação circense da Cia. Zani

10h45: apresentações de dança dos grupos e escolas de dança da cidade, incluindo “Balé da Cidade de Suzano”, “Balleto Studio de Dança”, “Cia. Luana Pinheiro”, “Corpo ao Cubo” e Escola Arte Dança”, “Escola Livres para Dançar”, Ana Zogaib, Fundação Kolping, alunos do Profart do Centro Cultural Colorado, “Shake se”, “Studio MB” e “The Move Crew”

12h45: som mecânico

14h30: Abediel Pereira

15h30: “Mid Time”

16h30: “Nathan Ginac”

Dia 5 de abril (sábado)

9 horas: aula aberta de ritmos com Motion Fit

10h15: atividade circense do “Pirulito Circo Show” e apresentações de dança de grupos e escolas de dança da cidade, incluindo “Balleto Studio de Dança”, “Cia. Alabama Country”, “Cia. Luana Pinheiro”, “Escola Arte Dança”, “Espaço Eleven”, “Studio e Grupo Profissional Dança e Charme”, “House of Alamanda”, “LA Espaço Artístico”, “Le Pettit Studio de Dança” e “The Move Crew”

12h45: som mecânico

13h30: Bruna Reis

14h30: Kleber Ramos

15h30: “Aqui Canta Seresta”

16h30: “Abonança”

Dia 6 de abril (domingo)

9 horas: aula aberta de ritmos com Tatiana Carvalho

10h15: apresentações circenses com a Cia. Zani

10h45: apresentações de dança com o “Balé da Cidade de Suzano”, “Corpo ao Cubo”, “Escola Livres para Dançar”, “Espaço Eleven” e “Ana Zogaib”; “Fundação Kolping”, “LA Espaço Artístico”, Profart Casa de Cultura de Palmeiras, Profart Núcleo de Danças Urbanas, Profart Liga Desportiva Boa Vista, “Shake se”, “Studio Dança” e “Charme e Studio MB”.

13 horas: som mecânico

14h30: Beatriz Nogueira e Lucas Carv

15h30: Retrô Kids

16h30: Bruna Oliveira

Créditos: Luana Bergamini/Secop Suzano

Munícipes receberão atrações culturais e novos serviços essenciais para a qualidade de vida