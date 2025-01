Programação cultural do Sesc Mogi das Cruzes traz circo para a cidade

O Sesc Mogi das Cruzes inicia fevereiro com uma programação diversificada, que inclui apresentações circenses, shows musicais, oficinas e atividades interativas para todas as idades. No sábado (1º), às 16h, a palhaça Olga, interpretada por Silvia Brunello, apresenta o espetáculo “Sobre a Pele dos Pêssegos”, uma performance que transforma afazeres cotidianos em momentos lúdicos e irreverentes.

No domingo (02), às 16h, o projeto One Love presta homenagem a Bob Marley, relembrando grandes clássicos do reggae como “Get Up, Stand Up”, “Three Little Birds” e “One Love”. A apresentação promete uma viagem musical vibrante, celebrando o legado do cantor jamaicano.

A programação também conta com atividades voltadas para a literatura e o aprendizado criativo. A mediação de leitura “No Quintal do Passarinho”, da Cia. Passarinho, acontece no sábado e no domingo, das 10h às 12h e das 13h às 16h30, oferecendo um espaço de leitura e brincadeiras com livros infantis.

Entre as oficinas, há opções para diferentes públicos. Crianças podem participar da vivência “Mini Mundo”, no sábado (1º), das 10h às 12h ou das 14h às 16h, explorando cenários em miniatura. Já o público jovem e adulto pode aprender a criar um planner artesanal com encadernação nos dias 1º e 2 de fevereiro. Além disso, a oficina “Bonecas de Papel”, no sábado (1º), incentiva a criatividade e a sustentabilidade por meio da reutilização de materiais.

Para quem busca momentos de introspecção e conexão com a natureza, a vivência “Meditação dos Cinco Elementos” acontece no sábado (1º), das 11h às 13h, propondo um mergulho sensorial nos elementos terra, água, fogo, ar e éter.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem no Sesc Mogi das Cruzes, localizado na Rua Rogério Tácola, 118, no bairro Socorro.

Crédito: Ariane Artioli

Espaço do Sesc Mogi das Cruzes, onde ocorrem as apresentações culturais e atividades do fim de semana