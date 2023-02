Programa Nova Mogi avança para novos bairros; confira

As ações do Programa Nova Mogi, maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, chegam à Avenida José Glicério de Melo, uma das principais vias que ligam o Jardim Camila ao Centro da cidade. Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira (30/01) e vão contemplar toda a extensão da avenida – ao todo, 2,4 km.

Devido à complexidade da obra, as ações serão gradativas, começando pelo bairro São João e avançando por trechos até o Jardim Camila. Nesta primeira etapa será feita a instalação de guias, sarjetas e sarjetões, posteriormente o recapeamento e sinalização. A previsão é que todos os serviços sejam concluídos em 40 dias, período em que os motoristas deverão ter mais atenção aos desvios indicados pela sinalização de trânsito. A programação pode sofrer alterações em função das condições climáticas.

Os ônibus que cumprem itinerário pela região adotarão alternativas à medida em que as interdições forem necessárias.

Rua José Glicério de Melo

O Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, destaca a importância do programa para o município. “O Programa Nova Mogi vai renovar Mogi das Cruzes e os resultados das ações de renovação da capa asfáltica já podem ser vistos em diversas vias. Assumimos esse compromisso com a Cidade com seriedade”, reforçou o secretário.

Além da Avenida José Glicério de Melo, o Programa Nova Mogi contempla de forma simultânea as ruas Guarapiranga e João da Cruz Braga, que ligam os bairros Jardim Layr e Jardim Aeroporto. Neste ponto da cidade, a previsão é que os serviços sejam finalizados até o fim desta semana. Com isso, já são mais de 9,2 km de ruas recuperadas.

Rua Guarapiranga Rua João da Cruz Braga

Em todos os locais de atuação os serviços são feitos em parceria direta com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), que averigua e providencia eventuais reparos antes das obras de recapeamento para garantir durabilidade ao novo asfalto.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.