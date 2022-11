Programa Nova Mogi avança para a segunda via do pacote de recapeamento

O Nova Mogi, maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi, evoluiu para sua segunda via, entre as mais de 150 que serão atendidas. Tiveram início os trabalhos de fresagem na rua Neusa Maria de Oliveira, na Vila Natal, que será atendida em toda a sua extensão, de 190 metros lineares, com nova capa asfáltica. Ali, a previsão é que os trabalhos se estendam por dois dias.

A primeira via atendida pelo programa é a avenida Japão, no trecho entre as ruas Franz Steiner e Thuller. Nela, os serviços de recapeamento estão praticamente concluídos e devem ser entregues na próxima semana. Além da rua na Vila Natal, também está prestes a ser aberta a frente de obras em vias de Braz Cubas, nas proximidades do Hospital Municipal. Serão atendidas naquela região as ruas Isidoro Boucault, Capitão Francisco de Almeida, Francisco Affonso de Melo, Júlio Aragão e Guttermann.

“Avançamos para a segunda via e também já iniciaremos as ruas de Braz Cubas. Queremos o máximo de dinamismo, mas estamos prezando muito também pela qualidade do asfalto a ser implantado nas vias da cidade. É um pacote que vai renovar grande parte da malha viária da cidade e que vai entregar durabilidade”, destaca o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Os locais contemplados pelos trabalhos recebem sinalização, para ordenamento do trânsito e visando garantir a segurança de todos. O pacote como um todo tem investimento de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, incluindo as obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O Nova Mogi deve atender 70% da cidade com serviços de recapeamento e também pavimentação. Assim, ele criará efetivamente novos corredores viários, com capa asfáltica renovada na interligação entre diferentes regiões da cidade. Dois locais que receberão as obras de pavimentação – isto é, implantação de pavimento em ruas até então de terra – são o Parque das Varinhas e Parque São Martinho.

Em breve, terão início as obras nas ruas centrais do município, pelo projeto binário, que vão incluir não só recapeamento e pavimentação, como também melhorias de calçadas, recomposição de guias e implantação de dispositivos como lombofaixas, além de adequações às normas de acessibilidade.

Em todos os locais atendidos, os serviços são feitos em parceria direta com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), que averigua e providencia eventuais reparos antes das obras de asfalto, para garantir durabilidade ao novo asfalto a ser implantado.

O Nova Mogi deve se estender até setembro de 2024 e será feito por etapas. Ele teve início com duas empresas já contratadas, porém há outras licitações em andamento e a previsão é que, dentro de poucas semanas, todas as regiões da cidade estejam sendo atendidas de forma simultânea.