Programa Nova Mogi avança em quatro bairros nesta semana

Nesta semana, o Programa Nova Mogi de recuperação asfáltica avança em quatro bairros da cidade. No Parque Santana, a rua Moacir Rodrigues Lopes passará pelos serviços de raspagem da antiga capa asfáltica e reforço de base ao longo da semana. Já no Mogi Moderno, a rua Gabriel Prestes continua com a manutenção de guias e sarjetas, e terá a aplicação da nova massa asfáltica.

No Conjunto Santo Ângelo, a rua São José seguirá com passará pela manutenção de guias e sarjetas, e receberá o serviço de fresagem, quando o asfalto antigo é raspado para a implantação da nova capa. No mesmo bairro, a rua São Camilo de Lélis também passará pela fresagem.

Os trabalhos também continuam na rua Ipiranga, no Centro, com manutenção de guias e sarjetas. O serviço de escavação se concentra no trecho a partir do cruzamento com a rua Santana. A via também recebe a aplicação de “binder” – uma camada de agregados que tem a função de ligar o revestimento asfáltico com a base.

Este serviço será durante o manhã e não vai interromper o tráfego da via. Em uma segunda fase, a rua terá o serviço mais pesado, que será executado à noite, com a raspagem do asfalto antigo e a aplicação da nova massa asfáltica. Para isso, durante esta etapa, será preciso bloquear o tráfego entre 22h e 5h, para que as obras sejam feitas com mais segurança.