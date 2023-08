Programa Nova Mogi avança com recuperação asfáltica no Centro e em César de Souza

Nesta semana, o Programa Nova Mogi de recuperação asfáltica avança na avenida Ricieri José Marcatto, em Cezar de Souza, com a aplicação de massa asfáltica, para posterior pintura da sinalização horizontal. A implantação do novo asfalto é feita à noite, entre 20h e 5h. Neste período, os trechos em obras ficam bloqueados para o trânsito, mas há rotas alternativas sinalizadas – é preciso atenção por parte dos condutores.

Os trabalhos também continuam na rua Ipiranga, no Centro, com manutenção de guias e sarjetas. O serviço de escavação chega ao terceiro quarteirão da via. A partir de quarta-feira (2), está prevista a aplicação de “binder” – uma camada de agregados que tem a função de ligar o revestimento asfáltico com a base. Este serviço será apenas pela manhã e não vai interromper o tráfego da via. Posteriormente, durante o período noturno, será feito o serviço mais pesado, com a raspagem do asfalto antigo e a aplicação da nova massa asfáltica. No período diurno o trânsito segue liberado, apenas com restrição nas laterais das pistas. Mas entre 22h e 5h, haverá bloqueio do tráfego para que as obras sejam feitas com mais segurança.

Já no Mogi Modernos, a rua Gabriel Prestes terá nesta semana a manutenção de guias e sarjetas, assim como a raspagem do asfalto antigo. No Conjunto Santo Ângelo, a rua São José passará pela manutenção de guias e sarjetas.

Além disso, também pelo Programa Nova Mogi, nesta semana estão em execução são as obras de dois muros de contenção, com o objetivo de preservar duas vias: a rua Paris, na Vila Natal, assim como a rua Guaratinga, no Jardim Piatã.

“Os muros de arrimo são importantes para a segurança viária nestas áreas de encosta ou barrancos. Esse é o objetivo do Nova Mogi: garantir a segurança e fluidez nos principais corredores viários da cidade. São obras necessárias e por isso contamos com a compreensão dos moradores e comerciantes – o transtorno é temporário, mas os benefícios serão importantes”, explica o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.