Programa de Estágio Técnico é aberto na Suzano para 2025

São aproximadamente 285 vagas abertas para atuar em diversas regiões do país e as inscrições podem ser feitas até dia 05 de novembro

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025, intitulado “Plante o Futuro”.

Com o objetivo de acolher novos talentos e contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde mantém operações, a empresa busca estagiários que compartilhem da visão de gerar uma transformação positiva no mundo, possuam o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejam construir uma carreira promissora.

A companhia centenária está com aproximadamente 285 vagas abertas, disponíveis em diversas regiões do país. No Estado de São Paulo, as oportunidades são para atuar na região do Vale do Paraíba e nas unidades de Jacareí, Limeira, Mogi das Cruzes e Suzano.

Para participar do processo de seleção, os(as) candidatos(as) precisam ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, com formação prevista para março de 2026 ou posterior, mantendo o vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo, a partir da data de admissão. Também é preciso ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho e disponibilidade para trabalhar por 6 horas diárias. O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio Técnico podem ser feitas até dia 05 de novembro, pelo site https://suzanoestagiotecnico.gupy.io/.

O processo de seleção é 100% online e conta com algumas etapas como dinâmicas e entrevistas com a liderança Suzano. O resultado do processo seletivo será divulgado em dezembro de 2024, com previsão de início das atividades em março/abril de 2025.

Benefícios

Além de um plano de desenvolvimento, o programa “Plante o Futuro’’ oferece aos estagiários técnicos bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale transporte ou fretado.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br .

Unidades de Suzano e Mogi das Cruzes também possuem vagas abertas