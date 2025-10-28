Programa de Estágio Técnico 2026 está com inscrições abertas

A Suzano, referência global na produção de celulose e bioprodutos a partir do eucalipto, abriu inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2026. A iniciativa busca acolher novos talentos que compartilhem da visão de gerar impacto positivo no mundo, tenham interesse em construir uma carreira promissora e desejem atuar em soluções sustentáveis.

O programa oferece mais de 70 vagas em diversas localidades do Brasil. No Alto Tietê, estudantes dos cursos técnicos de Administração, Contabilidade, Laboratório e correlatos, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho podem se inscrever.

Reiner Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano, destaca que a empresa valoriza pessoas que queiram aprender, se desenvolver e contribuir para soluções que impactem positivamente a vida de bilhões de pessoas no mundo. “Nosso objetivo é atrair talentos da região para uma empresa que há mais de 100 anos atua com inovação e sustentabilidade”, afirma.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais; cursar nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, com formação prevista para fevereiro de 2027 ou posterior; manter vínculo com a instituição por pelo menos um ano letivo após a admissão; ter mobilidade para os locais de trabalho e disponibilidade de seis horas por dia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de novembro (domingo), pelo link (https://suzanoestagiotecnico.gupy.io). O processo seletivo inclui dinâmicas e entrevistas nos meses de novembro e dezembro, com feedbacks enviados ainda em dezembro. Os aprovados iniciarão as atividades em fevereiro de 2026.

A Suzano é líder mundial na produção de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e referência em papel higiênico no Brasil. Seus produtos alcançam mais de 2 bilhões de pessoas e incluem celulose, papéis para impressão e embalagem, itens de higiene pessoal e soluções sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report® e Mimmo®. A companhia tem operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, com mais de 100 anos de história.

As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos técnicos em diferentes áreas de formação