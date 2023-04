Programa “Dahora Essa” foca em sorteios e variedades

A tecnologia da comunicação tem mudado ao longo dos últimos anos, trazendo novos formatos para consumo de conteúdo. Mas, de acordo com a pesquisa Inside Radio 2022, realizada pela Kantar IBOPE Media, os brasileiros seguem dando atenção aos meios tradicionais.

É o caso do rádio: o levantamento indicou que o rádio é ouvido por 83% da população brasileira. Ainda segundo o estudo, cada ouvinte passa 3h58 minutos ouvindo rádio por dia.

E este meio de comunicação segue oferecendo bastante variedade de conteúdo. E quando o assunto é falar sobre várias coisas, o programa Dahora Essa é referência na região. Apresentado por Alexandre Maciel e Belén Paredes, o programa é transmitido na Rádio Metropolitana, de segunda a sexta-feira das 23h às 00h.

Juntando a irreverência e experiência de 20 anos no rádio de Maciel e a simpatia da paraguaia Belén, que entrou como apresentadora há um ano, o Dahora Essa é conhecido por falar de tudo um pouco. “Nosso programa é bastante variado, fala de tudo mesmo, esporte, cultura, música e até negócios”, diz Maciel.

Sorteios

Nas redes sociais, Maciel e Belén sempre publicam fotos dos convidados do programa. Além das entrevistas, uma das grandes atrações do Dahora Essa são os sorteios realizados durante o programa e que já fazem sucesso entre a audiência. “Fazemos vários sorteios, de feijoada, pizza, dentre outras coisas”, diz Alexandre Maciel.

O apresentador destaca também a conexão com os ouvintes, que podem participar ao vivo do programa por meio do WhatsApp (11) 91658-4833.