Programa Colmeias, da Suzano, amplia produção de mel no Estado de São Paulo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de eucalipto, comemora os resultados expressivos do Programa Colmeias, sua iniciativa de fomento à apicultura sustentável. Somente no Estado de São Paulo, a iniciativa registrou um crescimento de 30% na produção em 2024, saltando de 753 toneladas para mais de 981 toneladas de mel. O avanço também refletiu no faturamento do programa, que movimentou R$ 9,3 milhões no período, valor 52% superior em comparação ao ano anterior.

As abelhas são fundamentais para a biodiversidade, pois garantem a polinização de diversas espécies vegetais. Integrar a apicultura às plantações de eucalipto é uma prática que contribui para o equilíbrio dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, gera fonte sustentável de renda para as comunidades locais. Ao estimular a profissionalização da apicultura e ampliar o acesso a mercados, o Colmeias promove mudanças significativas na vida de pequenos produtores e beneficia centenas de famílias.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e o Programa Colmeias traduz esse propósito ao conectar geração de trabalho e renda com a proteção da biodiversidade. Nossa intenção é fortalecer ainda mais essa cadeia produtiva nos territórios onde atuamos, contribuindo para um futuro mais justo, próspero e sustentável para todos”, afirma Adriano Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Em 2024, o programa beneficiou diretamente 535 apicultores, ligados a 16 associações nas regiões do Vale do Paraíba, Oeste e Sul do Estado de São Paulo. Juntos, esses produtores mantiveram no ano passado mais de 15 mil colmeias instaladas em áreas florestais da Suzano, resultando em uma produção significativa de mais de 239 toneladas de mel só em áreas da empresa.

Na região do Alto Tietê, onde a apicultura tem ganhado força como alternativa de geração de renda no campo, o tecnólogo em Apicultura e Meliponicultura Roberto de Morais, que atua em Salesópolis, é um dos exemplos de como o Programa Colmeias tem transformado trajetórias.

Ele começou na atividade por hobby, em 1993. “Comecei a criar abelhas nos fins de semana, apenas por paixão, mas a atividade acabou se tornando minha principal fonte de renda. O Colmeias representa uma grande oportunidade para os apicultores da nossa região. A Suzano tem oferecido apoio consistente, especialmente com a disponibilidade de áreas para pasto apícola, que é essencial para manter a produtividade”, explica.

Segundo ele, o fortalecimento da cadeia depende também de ações contínuas de capacitação e estímulo ao trabalho coletivo. “As capacitações técnicas e o incentivo ao associativismo, por meio das Cadeias Produtivas Locais (CPLs), fortalecem toda a cadeia. O programa já representa um passo importante para transformar a apicultura em um negócio profissional e sustentável, e tem potencial para alcançar ainda mais pessoas e ampliar seu impacto”, destaca.

