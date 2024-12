Profissional da UMC dá dicas de como encarar a tristeza e ansiedade nesta época do ano

Com a chegada do final do ano, muitas pessoas enfrentam um aumento no estresse e na ansiedade devido às festividades, compromissos sociais e reflexões sobre o ano que passou. De acordo com uma pesquisa da International Stress Management Association (Isma), 80% das pessoas enfrentam estresse nesse período.

Esses sentimentos, como tristeza e melancolia, podem até evoluir para casos de depressão e ansiedade. Diversos fatores podem desencadear para esse quadro, como burnout, rupturas pessoais, dificuldades financeiras, ou perda de entes queridos. Para ajudar a lidar com esses desafios, a coordenadora do curso de Psicologia da UMC, prof.ª Me. Ana Cristina Arzabe, compartilha algumas dicas para manter a saúde mental em dia durante esse período.

De acordo com a especialista, é fundamental buscar apoio quando necessário. “Não hesite em procurar ajuda profissional, ou de pessoas próximas se sentir que não está conseguindo lidar com o estresse ou a ansiedade. Conversar com um psicólogo neste momento pode fazer uma grande diferença”, diz.

Além disso, a professora alerta sobre o uso excessivo das redes sociais, pois pode levar a pessoa a fazer comparações com outras, o que também intensifica sintomas de tristeza e depressão, “Também é importante manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente e garantir boas noites de sono. Esses hábitos são fundamentais para o bem-estar mental”, explica.

Por fim, a professora explica que enfrentar a época do Natal, após a perda de um ente querido, pode ser extremamente difícil para algumas pessoas. Para isso é necessário permitir sentir e expressar suas emoções sem pressões e buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio, mas o recomendado é não se isolar. Se o sofrimento for intenso, considere procurar ajuda profissional.

Para enfrentar esses desafios, é crucial que as pessoas identifiquem os sintomas, e tratem o assunto com seriedade, em vez de desconsiderá-lo. Se os sentimentos de depressão persistirem, a intervenção imediata é fundamental nesse processo, não hesite em procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Seguindo essas orientações, é possível passar pelo final do ano de maneira mais tranquila e equilibrada, cuidando da saúde mental e aproveitando melhor as festividades.

Ana Cristina Arzabe fala sobre a importância de procurar apoio quando necessário