Profissionais de Educação vão receber adicional de difícil acesso

Demanda antiga do quadro técnico e de apoio da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, o adicional de local de exercício, conhecido como difícil acesso, passará a ser pago a partir deste mês a mais de 200 servidores do quadro de apoio, que atuam em unidades escolares localizadas a 12 quilômetros ou mais do prédio sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A nova medida foi anunciada pelo prefeito Caio Cunha na tarde desta segunda-feira (20/06) na EM Prof. Adolfo Cardoso, em Quatinga.

Localizada a 29,3 quilômetros do ponto de referência, a unidade escolar é uma das 26 unidades que serão contempladas pelo benefício, além da Escola Ambiental de Mogi das Cruzes. “Mogi é muita extensa e agradecemos a todos a dedicação com nossos alunos. Antes apenas diretores e professores recebiam este incentivo, agora todos os servidores passam a ter acesso ao recurso”, disse o prefeito.

O adicional pode gerar um acréscimo de até 50% no salário do servidor atendido. O quadro técnico e de apoio da Secretaria é formado por Agentes Escolares (AE), Auxiliares de Apoio Administrativo (AAA), Auxiliares de Desenvolvimento da Educação (ADE), Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI) e Auxiliares de Serviços Gerais (ASG). Os profissionais deverão seguir os critérios da legislação, que rege o recurso.

O benefício, que já é concedido para o quadro do Magistério, é dividido em três categorias, de acordo com a localização das escolas, sendo: de 12 e 19 quilômetros, entre 20 e 30 quilômetros e entre 31 e 40 quilômetros. O adicional também atenderá as visitas de diretores afastados junto à Supervisão de Ensino em escolas afastadas e servidores que estiverem substituindo nas unidades contempladas como uma ajuda de custo para o deslocamento, quando for necessário.

Com 17 anos de atividade na EM Prof. Adolfo Cardoso, a ADE Gisele da Silva Alves, mora em Poá e utiliza dois ônibus para ir e voltar da escola todos os dias. “Me encantei pela escola e estou aqui há 17 anos. Me emocionei com a notícia. São anos de espera pelo adicional e isso vai nos ajudar muito”, disse.

“Iniciamos os estudos no ano passado, após as restrições que tínhamos devido à Lei Federal 173/20, que não permitia a concessão de benefícios a servidores. É uma grande conquista para nossos servidores”, disse a secretária de Educação Patrícia Helen Gomes dos Santos, que esteve na unidade escolar acompanhada pela adjunta da Pasta, Marilu Beranger. O adicional será pago a partir de agosto, mas retroativo a data base de 1º de junho.