Produtos para festas são encontrados na Alumifran, em Mogi

A rede de lojas possui produtos para todas as ocasiões festivas

Com mais de 35 anos de história em Mogi das Cruzes, a rede de lojas Alumifran, fundada por Luiz França Cassaca e, hoje, sob o comando dos irmãos Luiz Cláudio, Leandro e Lilian França, tem como objetivo atender as pessoas que necessitam de produtos e artigos para festas.

No decorrer de sua trajetória, as lojas se prepararam para oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis para confeiteiros, pessoas que estão organizando uma confraternização, aniversários ou casamentos, comércios e empresas. De acordo com Luiz Cláudio, a Alumifran possui embalagens descartáveis para alimentação, material para limpeza, produtos para confeitaria, como chocolates, embalagens, recheios e corantes. “A loja é bem dividida entre três setores: embalagens descartáveis para alimentação e produtos de limpeza, produtos para festas e artigos descartáveis em geral, além da confeitaria”, comenta.

Convite, bexigas, kits de decoração, velas, guardanapos, entre outros, também são encontrados no estabalecimento.

Atualmente, as duas lojas de Mogi possuem mais de 15 mil itens e se destacam pela excelência no atendimento. “O principal objetivo da Alumifran é dar o melhor atendimento possível para nossos clientes, além de oferecer uma enorme variedade de produtos”, enfatiza o sócio.

As lojas se importam com o atendimento ofertado aos seus clientes e procuram atender rapidamente e auxiliar quando procuram algum item e não encontram.

Endereços: R. Barão de Jaceguai, 481 – Centro, Mogi das Cruzes.

Av. Francisco Rodrigues Filho, 463 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes

Telefones: (11) 99314-8909

Instagram: @alumifran_



