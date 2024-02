Procon Móvel estará no Largo do Rosário nesta sexta-feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes receberá nesta sexta-feira (23/02), no Largo do Rosário, no Centro, a unidade móvel da Fundação Procon-SP, uma parceria do órgão com o Procon Municipal. O equipamento promoverá uma série de atendimentos gratuitos à população.

Com apoio do Procon Móvel, especialistas farão atendimento ao público para abertura de reclamações e a busca de solução, orientações sobre direitos dos consumidores, recebimento de denúncias à fiscalização e esclarecimento de dúvidas variadas.

Os consumidores serão orientados para a abertura de reclamações na área de telefonia, compras de produtos, serviços bancários, planos de saúde, entre outros. Os que estiverem interessados em iniciar um processo já devem levar cópia do documento pessoal, comprovante de endereço e documentos referente a reclamação.

No ano passado, quando esteve em Mogi, o Procon Móvel realizou cerca de 100 atendimentos entre consultas e aberturas de reclamações.

Serviço

Procon Móvel

Sexta-feira, dia 23/02 – das 9h às 16h

Local: Largo do Rosário – Centro (antiga Praça da Marisa)

Dúvidas – 151