Procon lança campanha de prevenção de golpes financeiros contra idosos

O Procon de Mogi das Cruzes lança nesta terça-feira (01/08) uma campanha de prevenção e combate à violência financeira contra pessoas idosas. O objetivo é informar e prevenir a população de 60 anos ou mais sobre crescentes tentativas de golpes.

A prática vem sendo facilitada pelo uso mais intenso dos meios digitais pelas instituições financeiras, desde o período de isolamento social imposto pela Covid-19.

“Na pandemia tivemos uma tendência a obrigar, principalmente os idosos, a entrar na era digital. Os bancos foram reduzindo o atendimento presencial, forçando os clientes a resolver as questões via telefone ou digital. Isso faz com que fiquem muito mais vulneráveis às fraudes”, alerta a coordenadora do Procon, Fabiana Bava.

As formas mais comuns de golpes financeiros são por meio de manipulação e persuasão dos idosos que, por desconhecimento, acabam fornecendo dados bancários e confidenciais.

A campanha de prevenção de golpes contra idosos apresenta vídeos, posts em redes sociais e cartazes com informações e orientações simples e diretas.

O banco não liga para o cliente pedindo dados pessoais, senha ou número do cartão. Na dúvida, desligue e ligue você mesmo para o telefone do banco marcado no cartão.

O banco não manda funcionários na casa do cliente para pegar o cartão. O golpista tenta se passar por prestador de serviços: não receba estranhos em casa.

Não envie foto com informações pessoais. Cartões e documentos são utilizados pelos golpistas para compras e empréstimos.

O banco não liga pedindo dados pessoais do cliente, nem solicita transferência. Desligue o telefone e não forneça dados ou informações pessoais.

Veja o vídeo da campanha: