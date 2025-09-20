Procon e Black Friday: monitoramento dos preços teve início neste mês

Equipe realizou ação nas lojas centrais da cidade e no shopping

O Procon de Suzano realizou na segunda e terça-feira (15 e 16) uma ação para monitorar os preços dos estabelecimentos da cidade em preparação para a Black Friday, que vai ocorrer em 28 de novembro. A diretora do órgão, Daniela Itice, acompanhada de sua equipe, percorreu lojas do centro da cidade e do Suzano Shopping.

Essa é a primeira de uma série de ações que serão realizadas nos próximos dois meses para coibir falsas promoções. Durante a ação, os fiscais orientam os comerciantes sobre a prática ilegal de elevar o preço dos produtos antes da Black Friday para, no dia da campanha, anunciar descontos que não existem.

Na segunda-feira, a equipe percorreu as lojas do centro da cidade, com destaque para os estabelecimentos da rua General Francisco Glicério. Já no dia seguinte, o Procon realizou monitoramento nas lojas do shopping.

Daniela Itice destacou a necessidade de os consumidores acompanharem os preços com atenção para evitar fraudes e possíveis golpes. “A Black Friday é reconhecida pelas ofertas, porém alguns estabelecimentos não aplicam os descontos de forma correta, o que exige cuidado redobrado por parte da população”, alertou.

O consumidor pode realizar denúncias ao Procon de Suzano pessoalmente na rua Baruel, 126, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou ainda, por meio do telefone (11) 4744-7322 e do e-mail (procon@suzano.sp.gov.br).

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

Ações devem ocorrer até outubro