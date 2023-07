Procon de Mogi das Cruzes passa a atender pelo telefone 151

A população de Mogi das Cruzes passa a contar com o telefone 151 do Procon, para informações e orientações. A ligação é gratuita.

O código 151 já é adotado nacionalmente pelos órgãos de defesa do consumidor . “Nosso objetivo é criar canais eficientes de comunicação. O número 151 deve facilitar a memorização pelo consumidor e simplificar o acesso ao órgão”, explica a coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava.

A medida agiliza o atendimento e garante mais comodidade aos munícipes, pois não é necessário que o consumidor ligue para a Prefeitura e solicite a transferência da ligação, nem que decore um número com mais dígitos. Também reforça o cumprimento da legislação que estabelece a obrigatoriedade de afixação, em lugar visível, do número de telefone do Procon em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Quem já tem o cartaz com o número 4798-5090 do Procon Mogi não precisa alterar.

Além de servir como canal de atendimento para orientações sobre relações de consumo e sobre como iniciar uma reclamação junto ao Procon, o telefone 151 está disponível para denúncia de fornecedores que agem em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Os consumidores podem denunciar práticas abusivas, fraudes, publicidade enganosa, prazo de validade vencido, falta de preços, entre outras irregularidades. “Essas denúncias são essenciais para a atuação do Procon no combate às infrações e na defesa dos direitos dos consumidores”, completa a coordenadora.

Ao facilitar o registro de denúncias e reclamações, o número 151 auxilia no combate às práticas ilegais e desencoraja ações prejudiciais aos consumidores, promovendo um ambiente de comércio mais ético e responsável.

O número de fácil acesso garante que campanhas de conscientização e materiais informativos tenham maior retorno, o que resulta na participação mais ativa da população no processo de entender seus direitos e na busca por resolução amigável com os fornecedores.

O Procon de Mogi das Cruzes funciona no andar térreo da Prefeitura Municipal, na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277. O órgão atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.