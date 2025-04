Procon de Itaquá orienta consumidores sobre compras de Páscoa

Com a Páscoa, o Procon de Itaquaquecetuba está reforçando uma série de orientações aos consumidores para que realizem compras de forma consciente e segura, especialmente no que se refere a ovos de chocolate e pescados, produtos mais procurados neste período. O órgão está realizando visitas em lojas e supermercados.

Segundo a diretora do Procon, Julia Guidini, é essencial que os consumidores fiquem atentos a detalhes importantes nas embalagens dos produtos. “É necessário verificar se o rótulo informa o nome do fabricante ou importador, data de validade, composição e peso. Além disso, os ovos devem estar armazenados em locais apropriados, longe de produtos químicos, fontes de calor ou odores fortes e sem qualquer indício de violação”, alertou.

Nos casos de ovos de Páscoa acompanhados de brinquedos, é obrigatório observar se há indicação da faixa etária adequada na embalagem. Em relação aos preços, o ideal é pesquisar em lojas diferentes e levar em conta o custo-benefício, avaliando a qualidade do produto em relação ao peso e ao preço. Para compras feitas pela internet, vale considerar o valor do frete.

“O comércio de Itaquá é procurado principalmente em datas comemorativas como a Páscoa. Por isso é fundamental que os consumidores adotem cuidados especiais. O Procon está à disposição para esclarecer dúvidas e evitar situações indesejadas”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Para quem vai adquirir peixe, a recomendação é se atentar à embalagem. É obrigatório constar o peso bruto e líquido, nome do produto, procedência, dados do produtor, validade e valor. “A Páscoa é uma data especial, marcada por união e afeto. Nosso compromisso é garantir que os consumidores tenham uma experiência positiva e segura”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

O Procon atende pelo telefone (11) 4642-2005, presencial na rua Dom Thomaz Frey, 89, Centro, e via e-mail (proconitaqua@gmail.com). Informações adicionais estão disponíveis no site (itaquaquecetuba.sp.gov.br/procon).

Crédito: Matheus Cruz

Orientações são oferecidas sobre pescados e chocolate em supermercados e lojas