Procon de Itaquá lança sistema online de atendimento para marcar mês do consumidor

A Subsecretaria da Defesa do Consumidor de Itaquaquecetuba lançou um novo sistema de atendimento online em alusão ao mês do consumidor. A ferramenta poderá ser acessada pelo novo portal Itaquá Digital: itaquaquecetuba.sp.gov.br/itaquadigital.

Todos os tipos de atendimento passarão a ser realizados pelo sistema, desde pedidos de informação até a abertura formal de reclamações. O novo modelo substitui o atendimento por e-mail e foi desenvolvido em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, com foco em mais eficiência e praticidade.

Com a mudança, a expectativa é ampliar o número de atendimentos de defesa do consumidor. Hoje, o órgão registra cerca de 100 reclamações por mês. “Na prática, o atendimento passa a funcionar como um chat, o que torna o processo mais simples e direto para quem busca orientação ou precisa registrar uma queixa”, explica a subsecretária da Defesa do Consumidor, Julia Guidini.

Para utilizar o sistema, o consumidor não precisa criar login ou senha. Basta preencher informações básicas em uma etapa inicial, semelhante a uma triagem, que encaminha automaticamente a solicitação para a equipe responsável.

“Hoje a defesa do consumidor tem uma estrutura moderna e capaz de absorver as demandas de atendimento. Com esse novo sistema, a expectativa é dar ainda mais conforto e agilidade aos processos”, comentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Itaquá segue cada vez mais digital e conectada. Estamos reduzindo o tempo de atendimento e excluindo a necessidade de locomoção para um atendimento que pode ser simples. Vamos seguir avançando para facilitar a vida de quem precisa”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Fotos: Dayane Oliveira

Nova plataforma permite abrir reclamações e solicitar informações de forma rápida, sem necessidade de deslocamento