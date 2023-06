Procon alerta para novo golpe de falso e-mail do órgão

O Procon de Mogi das Cruzes alerta para e-mails falsos enviados em nome do órgão. São mensagens com números de processo e protocolo, informando abertura de demanda contra a empresa, contendo direcionamento para um link que pode conter vírus, causar danos ao computador ou à rede do usuário, além de acessar dados privados dos usuários.

Nesta semana, uma empresa mogiana que está inativada há mais de um ano recebeu um falso e-mail do Procon com direcionamento para o link que indicava a consulta dos autos relacionados a uma suposta reclamação contra o estabelecimento.

A coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava, informou que já foi feito contato com a empresa dona do domínio de onde foi encaminhada a mensagem para o empresário de Mogi das Cruzes. “A empresa foi notificada sobre as medidas que devem ser adotadas para apurar eventual clonagem de conta, operação não autorização ou falha na prestação de serviço de hospedagem para impedir a utilização do canal para crimes de falsidade ideológica e estelionato”, informou.

O Procon mantém um alerta para empresas e consumidores em geral. “O golpe de e-mails falsos do Procon está acontecendo em outras cidades e até mesmo em outros estados. É mais uma entre diversas modalidades de fraudes virtuais, por isso as pessoas precisam ficar atentas e evitar qualquer acesso que não seja seguro ou oficial”, acrescenta.

O Procon de Mogi das Cruzes atua com o sistema ProConsumidor e os emails são encaminhados pelo domínio @proconsumidor.mj.gov.br ou pelo domínio da Prefeitura @mogidascruzes.sp.gov.br . Em caso de dúvidas, informações pelo telefone 4798-5090.