Pró-Mulher terá novos serviços

O Pró-Mulher está oficialmente funcionando na nova sede. O prefeito Caio Cunha realizou, na quinta-feira (9), a abertura e apresentação da unidade, que já iniciou atendimento integrado ao complexo de saúde formado pela futura Maternidade Municipal e também pelo Hospital Municipal e a UnicaFisio. O endereço é Rua Francisco Affonso de Melo, 550, em Braz Cubas, e o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

A mudança faz parte de uma série de melhorias que visam a ampliação e descentralização do atendimento à saúde feminina. Entre os principais benefícios do Novo Pró-Mulher estão a melhor estrutura para atendimento, utilizando o andar térreo do prédio da futura Maternidade Municipal, e a integração com outras unidades de Saúde. Outra vantagem será o foco exclusivo na saúde da mulher, com o remanejamento de serviços que atendiam no antigo prédio, mas que não tinham a ver com saúde feminina.

Além disso, serão disponibilizados novos serviços para o público feminino, como práticas integrativas e complementares, saúde mental e também dermatologia.

Antigos serviços que ocupavam o Pró-Mulher estão sendo descentralizados. É o caso da ultrassonografia obstétrica que, além da nova unidade, passou a contar também com um equipamento no Posto de Saúde Vila Suíssa. O Programa de Medicamento Gratuito, que atendia no antigo Pró-Mulher, agora realiza a entrega dos medicamentos de forma descentralizada em 12 unidades – Vila Natal, Jardim Universo, Vila Suíssa, Jardim Camila, Única de Jundiapeba, Chácara Guanabara, Cocuera, Jardim Piatã, Jardim 9 de Julho, Conjunto Novo Horizonte, Taboão/Lambari e Jardim Aeroporto II – além da nova farmácia implantada no UnicaFisio.