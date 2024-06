Pró-Festa do Divino realiza o “1º Divino Arraiá”

O evento, com caráter junino, promete ser de muita diversão

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes inovou e está preparando o “1º Divino Arraiá”. O evento, em clima de festa junina, será realizado neste sábado (15), a partir das 18 horas, em sua sede, localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Bairro do Mogilar. A festividade será aberta para o público e com entrada gratuita.

A renda coletada com a promoção da festa será revertida para os preparativos da Festa do Divino 2025, que ocorrerá de 29 de maio a 8 de junho, bem como para as despesas da Associação.

O “Divino Arraiá” terá jogos, brincadeiras e a tradicional dança “quadrilha”. Com comidas e bebidas típicas, a música ao vivo também fará parte da atração, com a apresentação de sanfoneiros. Haverá rodadas especiais de bingo, em que o convidado que for ao evento vestido a caráter ganhará uma cartela de bingo.

O evento será promovido pela nova diretoria da Associação responsável pela organização da Festa do Divino, e tem à frente o advogado Marcelo Braz.

A organização afirma que, parte da verba será destinada, também, para a compra de insumos para a Barraca do Pastel, que será de responsabilidade da Pró-Divino, na Festa do Divino de Brás Cubas (de 27 de junho a 7 de julho). O próximo evento a ser realizado será o jantar em comemoração aos 30 anos de fundação da Associação Pró-Divino, comemorados neste ano, que acontecerá no dia 9 de agosto, no Sollar da Árvore, localizado na Rodovia Mogi-Bertioga, na Vila Caputera, em Mogi das Cruzes.

Mais informações sobre o “Divino Arraiá” podem ser obtidas pelos telefones: Associação Pró-Divino: (11) 4790-6835 e Sueli Braz: (11) 9 9559-9440.

A festa será aberta ao público e gratuita