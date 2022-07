Priscila Yamagami recua de pré-candidatura e vai coordenar campanha de Renata Abreu no Alto Tietê

A vice-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami, desistiu da sua pré-candidatura a deputada federal pelo Podemos. Após o anúncio feito no inicio do mês, Priscila, junto com o partido, decidiu recuar e juntar forças para fortalecer a candidatura da deputada Renata Abreu, cuja coordenação será assumida pela própria Priscila no Alto Tietê.

Além disso, a vice-prefeita prepara-se para assumir a Prefeitura pela segunda vez a partir do dia 25, próxima segunda-feira, para substituir o prefeito Caio Cunha, que fará um curso no exterior. Priscila comandará o executivo municipal por um período de 10 dias.