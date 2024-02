Prisão de Valdemar não permite fiança e político será recolhido à carceragem da PF

Não cabe pagamento de fiança à prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmaram fontes da Polícia Federal. O dirigente partidário está preso desde a manhã desta quinta-feira (8) e será conduzido à carceragem da corporação, em Brasília. Costa Neto foi detido em flagrante.

Os agentes encontraram uma arma de fogo sem registro na casa dele. A arma encontrada seria do filho do político. A PF também encontrou pepitas de ouro. Segundo a perícia, o ouro é proveniente do garimpo ilegal.

Segundo o laudo da Polícia Federal, a pepita — com aproximadamente 39 gramas — tem “teor aproximado de 91,76% de ouro contido” e valeria aproximadamente R$ 11.687,71.

Sobre a origem, diz o laudo que “as características da pepita de ouro mineral, tais como o alto teor de ouro, textura, granulometria e a sua composição química e mineral, indicam que se trata de produto aurífero primário, proveniente de retirada direta da jazida, sem processamento, típico de atividade de garimpagem.”

O ouro e a arma ilegal, um revólver calibre 38, foram apreendidos durante cumprimento de busca e apreensão no quarto do hotel Meliá, em Brasília, onde reside o presidente do Partido Liberal (PL).

Fontes ligadas à investigação dizem que há dois crimes em apuração: posse irregular de arma e usurpação de minerais.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fala com a imprensa no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília.