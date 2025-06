Primeiro torneio de dodgeball anima crianças no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Com o atendimento pelo Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou no primeiro domingo do mês (8), o primeiro evento de dodgeball com a participação de 70 crianças na faixa etária de sete a dez anos. Popularmente conhecido como queimada, o dodgeball é um esporte em que duas equipes buscam eliminar os adversários acertando-os com uma bola ou roubando a bola de outros jogadores. O jogo desenvolve agilidade, atenção, trabalho em equipe, coordenação motora e estratégias de ataque e defesa, além de promover a socialização entre os participantes e suas famílias.

Sob coordenação da professora Elisabete Lima, as crianças se dividiram em quatro equipes, Esquivô Esquivô, Ninjas da Esquiva, Donos das Bolas e No Rosto Não, com direito a bandeiras e torcida organizada.

Segundo a professora, os jovens superaram as expectativas: “As crianças mostraram entusiasmo, respeito e espírito esportivo. Os familiares participaram da torcida e valorizaram o envolvimento dos alunos nas equipes. O dodgeball proporcionou integração entre os dois grupos, reforçou os valores do esporte e trouxe momentos importantes de convivência”.

O Dadi atende crianças de quatro a dez anos e realiza atividades quatro vezes por semana. Para a faixa etária de quatro a seis anos, as aulas ocorrem às segundas e quartas-feiras, nos períodos da manhã e tarde. Já para as crianças de sete a dez, os encontros acontecem às terças e quintas-feiras, também nos dois períodos.

As atividades são realizadas em diferentes espaços do clube, abertos ou fechados, com foco em iniciação esportiva, e incluem beisebol, vôlei adaptado (câmbio), handebol, basquete, futebol e atletismo. Há vagas para crianças associadas no período da manhã. E, para o período da tarde, o programa trabalha com lista de espera.



Evento com foco em esporte, integração e espírito de equipe reúne 70 crianças