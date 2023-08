Primeira Coroa para a Festa do Divino 2024 ocorre no dia 12 de agosto

Os Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino 2024 estão acertando os últimos detalhes para receber os devotos na Primeira Coroa do Divino. A reza será conduzida pelo padre João Paulo da Silva, assessor eclesiástico da Festa, seguida do tradicional chá bingo, está agendada para o dia 12 de agosto, às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no do Mogilar.

Os convites podem ser adquiridos na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro. O valor de cada convite é R$ 10 (com três cartelas) e o combo com seis cartelas é R$ 15. Além disso, ao longo da tarde serão jogadas rodadas simples, em que cada cartela custará R$ 3.

A Coroa terá a transmissão online, para que o devoto possa acompanhar a reza, por meio do Facebook da Festa do Divino ( www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes ).

Há novidades para esta e as próximas coroas, realizadas sempre no segundo ou terceiro sábado de cada mês (a depender dos feriados que forem ocorrer no período).

Uma delas é a ação social que será feita a cada Coroa. “A cada doação de um alimento ou produto de higiene efetuaremos a troca por uma cartela de rodada simples. Divulgaremos qual será a rodada no início de cada Coroa”, explica a Festeira Milena da Costa Freire Rego.

Os produtos arrecadados serão entregues já na semana seguinte à realização do evento, a uma entidade previamente anunciada pelos festeiros. Nesta Coroa, eles pedem que os devotos doem leites, que serão encaminhados à Casa Cirineu, instituição de longa permanência para idosos da Diocese de Mogi.

Os interessados em fazer a doação de prendas para o bingo podem levar até a Associação Pró-Divino, de segunda a sexta-feira.