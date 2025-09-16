Prevenção sobre a febre maculosa é reforçada em Guararema

Nesta época do ano, a Prefeitura de Guararema reforça a campanha de prevenção sobre a febre maculosa, doença causada pela bactéria do gênero Rickettsia, que é transmitida pela picada de carrapatos infectados. O carrapato-estrela é o principal transmissor, e as informações sobre o tema estão disponíveis nas Unidades de Saúde (Cesap, UBS Lambari e UBS Jardim Dulce) e nas redes sociais oficiais do município.

De acordo com o Ministério da Saúde, a sazonalidade da febre maculosa no Estado de São Paulo ocorre entre os meses de maio e outubro, quando as condições ambientais favorecem o aumento das atividades dos carrapatos vetores da doença.

Em Guararema estão instaladas placas em pontos estratégicos, próximos ao rio Paraíba do Sul, onde o carrapato costuma aparecer com maior frequência, e os moradores são orientados a não acariciar ou alimentar animais silvestres como capivaras, que podem agir como hospedeiros de carrapatos, transportando-os em seus corpos. Também é recomendado o cuidado redobrado com a higiene dos animais domésticos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, se os munícipes tenham estado em áreas de risco, como pastos, margens de rios, matas ou represas, e apresentarem febre, dor de cabeça, mal-estar e/ou dor muscular, devem procurar atendimento médico imediatamente. Além disso, em casos de picada, o carrapato deve ser removido cuidadosamente com uma pinça para ser mergulhado em álcool e a área afetada deve ser higienizada.

A recomendação da pasta, que conta com protocolos que garantem o monitoramento, desde a notificação dos casos suspeitos e o acompanhamento dos casos clínicos, com garantia das coletas de exames laboratoriais, até o fechamento do casos, é que os moradores realizem manutenções constantes em propriedades rurais ou em beira de rios; evitem circular em margens, cursos d’água e áreas de alta vegetação; protejam os animais de estimação da contaminação por carrapatos; usem roupas claras e longas, com a barra da calça por dentro da meia/bota; e façam a inspeção no corpo e nas roupas após visitar áreas de risco.

Além disso, a secretaria também realiza o Manejo Ambiental por meio da capacitação da equipe de zoonoses para coleta, identificação dos carrapatos nos locais com casos suspeitos, realização de visita casa a casa, com panfletagem em áreas com casos suspeitos levando informações relevantes à população; e ainda o Manejo Clínico com atualização do protocolo médico de notificação, tanto na Santa Casa de Misericórdia como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com fluxo assistencial definido, procedimentos laboratoriais de investigação da doença, aquisição e dispensação de antibiótico adequado. O telefone para mais informações é o (11) 4693-8040.

Vacinação contra o HPV

Está disponível em Guararema a vacina contra o HPV, vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo segundo o Ministério da Saúde.

Voltada aos moradores entre 15 e 19 anos de idade, a vacina pode ser encontrada em todas as Unidades de Saúde de Guararema (Cesap, telefone (11) 4693-8570; UBS Lambari, telefones (11) 4693-3448 e (11) 4693-3484; e UBS Jardim Dulce, telefones (11) 4693-6147 e (11) 4693-5694), que atendem de segunda-feira das 7 às 17 horas.

