Preta Gil morre aos 50 anos nos Estados Unidos após batalha contra o câncer

A cantora, atriz, apresentadora e empresária Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Ela passou as últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava um tratamento experimental contra a doença.

Filha de Gilberto Gil, Preta foi diagnosticada com adenocarcinoma em janeiro de 2023. Desde então, travou uma luta intensa e pública contra o câncer, passando por cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia. Em um primeiro momento, a doença chegou a entrar em remissão. No entanto, em agosto de 2024, a cantora revelou que o câncer havia retornado com metástases em diferentes partes do corpo, incluindo linfonodos, ureter e peritônio.

Mesmo em meio ao tratamento, Preta celebrou seus 50 anos em grande estilo, com uma festa para 700 pessoas na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Na ocasião, também lançou sua autobiografia, “Preta Gil: os primeiros 50”, onde narra sua trajetória, a luta contra o câncer e o término de seu casamento com Rodrigo Godoy, encerrado em 2023, após ela descobrir uma traição durante o tratamento.

Em dezembro do mesmo ano, passou por uma delicada cirurgia de mais de 18 horas para remoção de tumores. Em maio de 2025, viajou aos Estados Unidos em busca de tratamentos inovadores. Foi atendida no Virginia Cancer Institute, em Washington, e posteriormente realizou exames no renomado Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. Em suas redes sociais, manteve os fãs informados, com mensagens de esperança e força: “Mais uma dose”, escreveu em uma das postagens.

Durante participação no programa “Domingão com Huck”, falou sobre a decisão de buscar tratamento fora do Brasil: “Sou grata por passar por tudo isso podendo me tratar com dignidade. Entro em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo que podíamos, agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”.

A morte de Preta Gil representa uma perda imensurável para a música, a cultura e o ativismo no Brasil. Sua trajetória, marcada por talento, coragem e autenticidade, deixa um legado inspirador e eterno.

