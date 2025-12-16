Presidente nacional do PL destaca Rodrigo Ashiuchi como grande nome da política regional

Valdemar Costa Neto, ao lado dos deputados André do Prado e Marcio Alvino, ressaltou a força política de Ashiuchi e sua capacidade de representar Suzano, o Alto Tietê e a capital paulista no próximo ciclo eleitoral

A força política construída por Rodrigo Ashiuchi ao longo dos últimos anos foi amplamente reconhecida neste domingo (14/12), durante a confraternização oficial do Partido Liberal (PL) Suzano, realizada na Associação Cultural Suzanense – o Bunkyo. O evento reuniu mais de 250 pessoas, entre autoridades, lideranças partidárias e correligionários, e consolidou seu nome como um dos principais quadros da legenda no Estado de São Paulo.

O encontro teve como anfitriões Larissa Ashiuchi, presidente do PL Suzano, e Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano por dois mandatos (2017–2024) e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista. Também estiveram presentes o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Vidal Costa; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado; o deputado federal e vice-presidente nacional do PL, Marcio Alvino; o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

Em sua fala, Valdemar Costa Neto destacou a trajetória política de Ashiuchi e o credenciou como uma liderança preparada para assumir novos desafios no cenário estadual. O presidente nacional do PL afirmou confiar na capacidade de articulação, liderança e representação construída por Ashiuchi, ressaltando que o trabalho realizado à frente da Prefeitura de Suzano projetou seu nome para além dos limites do município, alcançando o Alto Tietê e a capital paulista.

“O Rodrigo Ashiuchi é uma grande liderança do nosso partido. O trabalho que ele realizou em Suzano e agora está realizando na capital paulista o projetou para todo o Estado de São Paulo. É um nome preparado, com capacidade de representação regional e que tem a confiança do Partido Liberal para os próximos desafios políticos.”

O reconhecimento foi reforçado pelos deputados André do Prado e Marcio Alvino, que enfatizaram a relevância política de Ashiuchi no atual contexto estadual. André do Prado destacou o protagonismo do ex-prefeito e afirmou que Suzano se tornou referência de gestão e articulação política.

“Ele (Rodrigo Ashiuchi) está dando um verdadeiro show e hoje já é reconhecido em todo o Estado de São Paulo. Em Suzano, eu me sinto em casa, porque aqui há liderança e trabalho sério. O Rodrigo (Ashiuchi) tem um futuro brilhante e reúne todas as condições para alçar voos mais altos, podendo nos representar na política paulista”, disse o presidente da Alesp.

Na mesma linha, Marcio Alvino enfatizou a trajetória consistente de Ashiuchi e seu papel estratégico dentro da legenda. “O Partido Liberal acredita no trabalho e na capacidade do Ashiuchi. Ele construiu uma trajetória sólida, com resultados concretos, e se tornou uma referência não apenas para Suzano, mas para todo o Alto Tietê. É um nome que fortalece a legenda e amplia nossa representatividade”, completou.

Ao discursar, Ashiuchi relembrou sua caminhada política, marcada por desafios e superação. “Em 2016, eu era um jovem sonhador que tinha apenas 4% das intenções de voto. Foi com o apoio do Partido Liberal que conseguimos ganhar as eleições e, em oito anos, transformar Suzano, realizar 145 entregas, pavimentar 350 quilômetros de via e promover avanços concretos em todas as regiões da cidade”, destacou, ao agradecer o apoio recebido das principais lideranças da sigla.

Além do reconhecimento político, a confraternização celebrou conquistas internas do partido em Suzano, como o fortalecimento do PL Jovem, a consolidação do PL Mulher e o expressivo crescimento no número de filiações, que atingiu a marca histórica de 1,5 mil novos filiados nos últimos dois meses. Também foram destacados os investimentos viabilizados por meio de emendas parlamentares, entre eles o Complexo Viário do Alto Tietê, que ultrapassa R$ 1 bilhão em recursos e que irá incrementar o Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) com novas alças de entrada e saída, uma luta histórica conduzida por Ashiuchi em benefício da região.