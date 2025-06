Presidente do Rotaract de Mogi das Cruzes é homenageada em SP

Beatriz Luna, presidente do Rotaract Club de Mogi das Cruzes, foi homenageada durante uma sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo em comemoração aos 57 anos do Rotaract no mundo. O evento celebrou o trabalho voluntário de jovens que integram o movimento em diferentes cidades do país.

A cerimônia contou com homenagens aos distritos 4563 e 4420, que reúnem clubes da capital e de municípios da região metropolitana, incluindo o Alto Tietê. Beatriz, que representava o clube de Mogi, foi surpreendida com uma homenagem individual dedicada aos presidentes presentes.

“Foi uma feliz surpresa. A homenagem, os discursos e falas me relembraram o porquê estou há tantos anos inserida na instituição: fazemos a diferença! Dos pequenos aos grandes gestos, impactamos vidas”, afirmou Beatriz.

Beatriz Souza de Luna, de 28 anos, nasceu em São Paulo, mas foi criada no Alto Tietê. Sua trajetória no movimento começou ainda na adolescência. Aos 14 anos, ela entrou para o Interact, uma das frentes da família rotária voltada a jovens de 12 a 18 anos.

Aos 18, já após um intercâmbio no México feito por meio da instituição, passou a integrar o Rotaract. Hoje, é uma das lideranças da organização na cidade. “São 14 anos de gratidão e amor. Todos os lugares que estive o Rotary me acompanhou. De infância, intercâmbio, faculdade, vida adulta. Acredito muito nos ideais, tenho os companheiros de Rotary como família”, conta.

Atualmente, Beatriz integra exclusivamente o Rotaract, no Distrito 4563. Ela destaca que os vínculos entre os grupos são fortes. “Costumo dizer que somos todos um. Chamamos de ‘família rotária’”, explicou.

Para Beatriz, liderar o Rotaract de Mogi em 2025 representa não só a continuidade de um compromisso com o voluntariado, mas também uma fase de inovação.

“Já fui presidente em outras ocasiões, mas desta vez é diferente. Em 2025 é compreender que estamos em uma nova era. Tecnologia, pós pandemia, um novo cenário econômico. Nosso foco em projetos deixa de estar unicamente em doações, mas também em pensar no futuro”, afirma.

Ela ressalta que o clube conta hoje com profissionais de diversas áreas, o que torna o trabalho mais interdisciplinar. Entre os objetivos da gestão, Beatriz cita o crescimento do clube e a sucessão de lideranças: “Meu foco nessa gestão é fazer o clube crescer, agregar novas ideias, expandir. Garantir sucessão e continuidade. Pessoas vem e vão, os ideais ficam”.

Além do trabalho voluntário, Beatriz vê o Rotaract como espaço de amizade e transformação. Ela aproveita a visibilidade da homenagem para fazer um convite: “Quanto mais gente, mais impactamos. Aproveito o espaço para convidar a comunidade mogiana dos 18 aos 30 anos a se juntarem a nós”.

