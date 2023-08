Preparativos para Expo Aflord de Arujá entram na reta final

A Aflord (Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra) está finalizando os últimos detalhes da montagem da sua tradicional feira de exposição e venda de flores, a Expo Aflord. Neste ano, o evento acontece no dias 19, 20, 26 e 27 de agosto e dias 02 e 03 de setembro, das 8h30 às 18 horas, com estimativa de público de 40 mil pessoas.

A expectativa dos organizadores é grande, pois é uma edição comemorativa para celebrar 30 anos de Expo Aflord. Para marcar o trigésimo aniversário da feira, a montagem do pavilhão de exposição está inspirada no tema “Bodas de Pérolas” e traz um pouco da história por meio de um túnel do tempo de cerca de 30 metros, montado com centenas de vasos flores, materiais recicláveis e fotos de edições antigas da feira.

“Esta é apenas parte do que preparamos para a Expo Aflord deste ano. O pavilhão tem outros cenários feitos com flores que remetem aos 30 anos de história, bem como o que esse trigésimo aniversário representa para gente”, destaca o presidente da Aflord, Tsutomu Makita.

Além da exposição, a feira também conta com o pavilhão de venda de flores, com preços bem acessíveis, já que são comercializadas diretamente pelos produtores. O visitante poderá encontrar suculentas por R$ 1,50 e orquídeas a partir de R$ 8,50, por exemplo.

A feira de Arujá também tem um palco para shows variados durante todo o dia, ampla praça de alimentação com mais de 30 opções gastronômicas, entre boxes e food trucks, centro de negócios com cerca de 100 estandes com vendas de importados, eletrônicos, utensílios domésticos, vestuário, além de prestadores de serviços.

Os ingressos para a Expo Aflord já podem ser adquiridos antecipadamente por preço promocional no site oficial do evento: www.expoaflord.com.br.

A Expo Aflord acontece na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá. Outras informações telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.