Prêmio Mulher Empreendedora da ACMC homenageia seis trajetórias de sucesso

ACMC e Consef apresentam mulheres de sucesso em empreendedorismo





A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), por meio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) – Conselho Empresarial Feminino (Consef), promove na sexta-feira (14), o 24º Prêmio da Mulher Empreendedora, em cerimônia que será realizada às 19 horas, no Privê do Clube de Campo.

O evento reconhece e homenageará seis mulheres que se destacaram por suas trajetórias marcadas pelo sucesso e dedicação ao empreendedorismo e já está até no calendário social da cidade. Para a grande noite de premiação, as homenageadas serão prestigiadas por lideranças, empresárias e convidados que juntos irão celebrar a força feminina no mundo dos negócios.

Criado com o objetivo de valorizar o papel da mulher no desenvolvimento econômico e social da região, o prêmio destaca histórias inspiradoras de superação, inovação e liderança, como ressalta a presidente da ACMC, Fádua Sleiman: “As homenageadas deste ano atuam em diferentes segmentos, evidenciando a diversidade e o impacto das mulheres no cenário empresarial e de fomento de negócios. Durante a cerimônia, cada uma das empreendedoras receberá um troféu simbólico, acompanhado de um reconhecimento pelo seu empenho e contribuição para o fortalecimento do empreendedorismo feminino”.

A superintendente do CMEC – Consef, Celu Campolino, destaca a importância da premiação como uma forma de incentivar novas empreendedoras e reforçar o protagonismo feminino. “O empreendedorismo feminino é um motor fundamental para a economia, e este prêmio é uma maneira de reconhecer e impulsionar mulheres que fazem a diferença em seus setores”, afirma.

As homenageadas serão: Maria Paula Cautela de Almeida, do Incrível Auto Shopping; Karina Takagaki Kimura, do Laboratório Sancet; Keiko Shimizu, Colégio Alfabeto; Valéria Pacheco do Nascimento Coelho, influencer; Sandra Bittencourt Padilha Ennes, da Clínica Ennes, e Silmara Marcelino, da Delegacia de Polícia da Mulher.

Para os interessados em prestigiar o evento, ainda há convites à venda, no valor de R$ 300. A festa será uma grandiosa celebração que será etiquetada pelo Buffet Costa, servindo coquetel e finger food, e abrilhantada musicalmente pelo músico Clauss Monzani Ballanotti e pelo DJ Renan Mathias.

Para mais informações, entre em contato pelos números de telefone (11) 4728-4314 e (11) 97120-3612 e (11) 94129-2148.

Mulheres de sucesso e dedicação ao empreendedorismo serão prestigiadas