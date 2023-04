Prefeitura vai monitorar redes sociais e instalar botão de pânico para coibir ataques a escolas

As medidas de prevenção de ocorrências e de ampliação da segurança das escolas de Mogi das Cruzes foram temas de uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (10/04) entre representantes da Prefeitura de Mogi das Cruzes e os comandos das Polícias Civil e Militar e da Diretoria Regional de Ensino do Estado. Durante o encontro, realizado no gabinete da Prefeitura, foram discutidas iniciativas conjuntas entre os diferentes órgãos para dar mais tranquilidade a pais, alunos e professores e tentar evitar ações, como as registradas recentemente no país.

“Depois do que aconteceu em Blumenau, alardeou muito as escolas e os pais. Está todo mundo tenso sobre como o Poder Público irá reagir. A segurança é um dever do estado, mas entendemos que, como Prefeitura, precisamos cuidar das pessoas. O que pudermos ajudar em termos de estratégia, planejamento e efetivo, estamos à disposição. É importante que todos os órgãos trabalhem em conjunto”, afirmou o prefeito Caio Cunha, que participou da reunião.

Ele destacou que a administração municipal está desenvolvendo duas licitações que serão importantes para a melhoria da segurança nas escolas. O primeiro processo é um sistema de monitoramento de redes sociais. “Por meio do acompanhamento de hashtags ou outras informações, é possível verificar comportamentos suspeitos. É um investimento que irá ajudar”, disse Caio Cunha.

A administração municipal também está preparando o processo licitatório para a contratação de sistema de monitoramento inteligente, cercas elétricas, agentes de monitoramento 24 horas e botão de pânico, para todas as escolas municipais. Este trabalho está sendo feito em conjunto entre as Secretarias Municipal de Segurança e de Educação e permitirá um contato mais ágil em casos de emergências.

Além do prefeito, a reunião desta segunda-feira contou com a presença da vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler, dos secretários municipais de Segurança, Toriel Sardinha, e de Educação, Patrícia Helen, do comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Manoel Ferreira Neto, do delegado seccional Múcio Mattos de Alvarenga e da dirigente regional de ensino do Estado Maria Gerlania Sousa de Lima.

“Realizamos uma reunião todos os meses com as forças de segurança da cidade para o alinhamento de planejamento e ações. Frente aos fatos que ocorreram em março e no início deste mês, direcionamentos a pauta para a questão da educação e a de ações de segurança a serem adotadas na cidade”, disse Toriel Sardinha.

O secretário destacou sete pontos que devem ser observados para prevenir a ocorrência de ataques em escolas. A proposta compreende fortalecer a segurança, com presença efetivas da Guarda Municipal e Polícia Militar, a revisão dos sistemas de segurança e a adoção de tecnologia. Também prevê o treinamento de profissionais das unidades, detectar sinais precoces, políticas anti-bullying, trabalhar em conjunto com a comunidade, apoio emocional a pessoas afetadas e o envolvimento dos pais.

O trabalho ainda prevê a designação de um coordenador de emergências, a criação de equipe de resposta rápida, a identificação de rotas de fuga, treinamentos com alunos e funcionários, comunicação contínua entre órgãos de segurança e as escolas e a preparação de profissionais para casos de primeiros socorros e respostas a ocorrências.

As medidas foram aprovadas pelos participantes, que também lembraram da importância das informações da população e das escolas para que casos sejam prevenidos.

“A intenção de todos é trabalhar em conjunto. Não importa de onde vem a informação, o importante é que o trabalho seja realizado. Estamos aqui para adotar medidas sérias e que darão resultado”, disse o comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Manoel Ferreira Neto.

“Toda a informação que nos chega é importante e a participação da comunidade escolar é fundamental para que possamos combater o problema. A aproximação entre as escolas e os órgãos de segurança também deve acontecer, com a participação, por exemplo, nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, os Consegs”, completou o delegado seccional Múcio Mattos de Alvarenga.

O trabalho conjunto entre a Prefeitura, as Polícias Civil e Militar e a Diretoria Regional de Ensino do Estado terá continuidade e também compreende o alinhamento dos protocolos de ação em casos de emergência com as forças de segurança e a revisão do decreto municipal que regulamenta este protocolo na rede municipal de ensino.

“Nosso decreto é de 2011 e foi feito em resposta ao ataque ocorrido em Realengo. Nestes anos, a realidade mudou e é importante que haja esta atualização”, afirmou a secretária municipal de Educação, Patrícia Helen.

Nos próximos dias, como medida imediata, haverá reforço da Ronda Escolar da Polícia Militar e da Guarda Municipal para evitar e combater qualquer ação direcionada às escolas.

“As medidas atendem as reivindicações de pais, alunos e professores para melhoria da segurança nas proximidades e interior das escolas”, finalizou Toriel.

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153 e com a Polícia Militar pelo 190. Os chamados relativos a escolas terão prioridade.