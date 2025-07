Prefeitura se reúne com comerciantes para debater revitalização do prédio

Comerciantes do Mercado Municipal de Mogi das Cruzes se reuniram com a Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar de Mogi das Cruzes na terça-feira (1º) para debaterem melhorias no espaço e no atendimento à população. O encontro teve como foco principal o fortalecimento da atividade comercial e a valorização histórica do tradicional centro de compras da cidade.

Durante a reunião, conduzida pelo secretário Renato Abdo e pela adjunta Mariana Fraga, representantes de sete setores do Mercado trouxeram sugestões e demandas. A arquiteta, Cristiane Nascimento, e o administrador do espaço, José Carlos Baldarena, também estiveram presentes. Entre os temas mais relevantes, destacou-se a possibilidade de uma ampla reforma no prédio, com o objetivo de revitalizar a fachada, modernizar a estrutura interna, garantir melhores condições de trabalho para os permissionários e oferecer mais conforto à população.

“A proposta é resgatar a história e valorizar todo o potencial econômico do Mercado Municipal. Queremos ouvir quem vive o dia a dia do local e faz a economia girar. O Mercado é o coração da nossa cidade e um patrimônio histórico que merece atenção especial. Estamos comprometidos em implementar melhorias que realmente façam a diferença”, afirmou o secretário.

Uma comissão composta por representantes de sete segmentos do Mercado Municipal terá a responsabilidade de acompanhar o andamento das propostas, contribuir com ideias e fiscalizar todas as etapas do processo de revitalização.

A expectativa é que, em breve, a comissão divulgue as primeiras ações práticas, após o levantamento técnico das prioridades estruturais e novas consultas com os permissionários.

Ação é desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar e Comissão criada para acompanhar as propostas