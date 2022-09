Prefeitura realiza Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo nesta quarta e quinta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza nesta quarta e quinta-feira (14 e 15/09) o 2º Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo. Serão dois dias de atendimento para a população, que será feito das 10h às 16h, na Escola de Empreendedorismo e Inovação, na região central da cidade.

O 2º Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo terá diversos serviços voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo dos mogianos. Para entrevistas de emprego, pelo programa Mogi Conecta Emprego, foram selecionados 240 participantes, que se inscreveram no início deste mês, pela internet.

A seleção foi feita com base nas informações prestadas no momento da inscrição e eles deverão ser encaminhados para entrevistas nos mesmos dias do evento ou agendadas com empresas que possuem disponibilidade de vagas. Ao todo, 1.141 pessoas se inscreveram.

Para a seleção dos candidatos, foram considerados somente os residentes em Mogi das Cruzes. Ainda, foram avaliados os interesses de atuação demonstrados no ato da inscrição e os dados cadastrados no portal do Mogi Conecta pelos candidatos para que uma análise de compatibilidade do perfil com as vagas disponíveis fosse realizada.

A aplicação do critério de desempate seguiu a ordem de escolaridade, bairro e sexo, respectivamente. Houve predominância de mulheres residentes nas áreas descentralizadas do município.

Os inscritos que não foram selecionados poderão se candidatar as vagas pelo site ou em uma unidade do Mogi Conecta Emprego. Eles também serão convidados a participar de ações de capacitação, como o programa “Aumente Suas Chances no Mercado de Trabalho”, que tem como objetivo potencializar as oportunidades para ocupar vagas, e para a ação “Empreendedorismo, Ideia de Negócio e Formalização”, em parceria com o Sebrae e voltada às pessoas que se interessam em montar, futuramente, suas próprias empresas ou negócios.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem realizando uma série de ações para incentivar a capacitação dos trabalhadores, a geração de empregos e o empreendedorismo. Isso se reflete em números positivos que a cidade vem apresentando no ambiente econômico. O Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo faz parte deste trabalho, uma vez que aproxima a população de serviços importantes”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

O 2º Mutirão do Emprego e do Empreendedorismo disponibilizará ainda atendimentos voltados ao microcrédito, atendimento a empreendedores e a Microempreendedores Individuais (MEI), divulgação e informações sobre o Polo Digital, inscrições para o MogiTech Academy e informações sobre o Turismo como setor fomentador de oportunidades de trabalho e empreendedorismo. Estes serviços poderão ser acessados mesmo pelas pessoas que não se inscreveram previamente.

Além disso, instituições de ensino técnico e superior e entidades que se cadastraram para participar do evento também estarão no mutirão para divulgar seus serviços, prestar atendimento e orientação à população.

A Escola de Empreendedorismo e Inovação fica na rua Senador Dantas, 326 – Centro.