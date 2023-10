Prefeitura realiza ação para comemorar Mês da Criança a partir deste sábado

Para comemorar o Mês das Crianças, a Secretaria Municipal de Cultura realiza o projeto Mogi: Infância com Arte. As ações ocorrem nos sábados de outubro, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, e a participação é gratuita.

O projeto é voltado para crianças de 2 a 11 anos e tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da sensibilidade, intuição, pensamento e subjetividades dos pequenos. As atividades vão contribuir também para aprimorar o repertório da criança, situando-a em um espaço expositivo e estimulando sua articulação por meio de materiais e técnicas variadas.

Neste sábado (07/10) e no dia 21 de outubro, a ação ocorrerá das 10h30 às 11h30 e das 11h30 às 12h30. Já no dia 14 de outubro, as atividades serão das 10h às 11h e das 11h às 12h.

“Os pais também poderão participar junto com as crianças. Nesta interação, se pretende ofertar aos responsáveis a compreensão de que a criação artística é uma linguagem importante para a comunicação das ideias e da expressão das emoções dos pequenos e pode ser realizada em todos os lugares e a qualquer momento”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Ramos.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.