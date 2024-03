Prefeitura promove programação especial pelo Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai promover uma programação especial nesta sexta-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher. Ao longo do dia, serão realizadas atividades diversas, abordando direitos das mulheres, empreendedorismo feminino, violência contra a mulher, dignidade menstrual e a participação da mulher na mobilidade urbana.

A Assistência Social vai promover, das 9h às 13h, o Seminário Intersotrial de Políticas Públicas e Rede de Proteção para Mulheres, que contará com a participação de outras Secretarias e também o poder judiciário. Já o Fundo Social vai desenvolver duas ações distintas: um podcast, que será trasmitido a partir das 10h, com duas convidadas mulheres falando sobre empreendedorismo social e feminino e um dia de prestação de serviços de beleza e bem-estar no Patteo Urupema Shopping, com alunas dos cursos profissionalizantes ofertados pelo órgão, como forma de estimular o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, arrecadar absorventes para a campanha Tia Chica.

O Procon de Mogi das Cruzes também tem uma ação especial agendada para esta sexta-feira. Será uma campanha de conscientização, realizada em bares, restaurantes, casas noturnas e outros locais de eventos da cidade para alertar sobre a necessidade de adoção do Protocolo “Não se Cale”. O trabalho é uma orientação da Fundação Procon/SP e da Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher visando ampliar a divulgação da Lei nº 17.621/2023, que determina que tais estabelecimentos adotem medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco.

Há ainda programação por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana, que promoverá, a partir das 14h, o evento “Como ampliar a participação de mulheres na mobilidade?”, com a participação das especialistas Aline Cavalcante e Helena Coelho. O objetivo é dialogar sobre os desafios da mobilidade urbana para as mulheres e como a participação delas pode ser ampliada.

A Prefeitura seguirá realizando atividades em alusão ao Dia Internacional da Mulher até o final de março, que já é tido como o Mês da Mulher.

Programação – Dia Internacional da Mulher

9h às 13h – Cemforpe – Seminário Intersetorial de Políticas Públicas e Rede de Proteção para Mulheres

10h, canal do Fundo Social no Youtube – Podcast Na Escuta, com o tema Empreendedorismo Social e Feminino

14h às 20h – Patteo Urupema Shopping – Serviços de beleza e bem-estar com alunas dos cursos profissionalizantes do Fundo Social pela metade do preço mediante doação de absorventes para a campanha Tia Chica

14h – Auditório do prédio-sede da Prefeitura – evento “Como ampliar a participação de mulheres na mobilidade?”

19h – Bares, restaurantes e casas noturnas – Campanha do Procon – “Não se Cale”