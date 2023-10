Prefeitura pede para manter PS na Santa Casa até 2025

A Prefeitura de Mogi estima que seria necessário renovar o convênio com a Santa Casa de Mogi para atendimento no Pronto-Socorro até 2025. Este seria o prazo para que a Administração Municipal encontrasse uma alternativa para o fim do serviço de emergência da filantrópica.

A informação foi dada pelo secretário de Saúde, Willian Harada, durante reunião com os vereadores da Câmara de Mogi. “Se não der para renovar o contrato até 2026, precisamos que ele seja mantido até dezembro de 2025, no mínimo. Até lá, teremos todos os estudos do impacto que esse fechamento vai causar para os munícipes. No entanto, por parte da Prefeitura, não há motivo nenhum para que esse convênio não continue”.

Na semana passada, os parlamentares estiveram na Santa Casa, onde ouviram da diretoria que não haveria condições técnicas e espaço para continuar com o serviço de urgência funcionando no local. William Harada disse que o fim das atividades do PS da Santa Casa será um grave erro. “Fechar o Pronto-Socorro será um erro muito grave para o município. Isso já foi conversado e debatido. Eu vim aqui para pedir o apoio da Câmara Municipal para que a gente trate isso da forma mais responsável possível. O diálogo com a Santa Casa não está acontecendo porque nós não conseguimos fazer com que a equipe técnica deles pense como Sistema Único de Saúde”.

Dentro de aproximadamente uma semana, a Câmara agendará nova reunião com a Secretaria de Saúde e com a Santa Casa com o intuito de resolver o impasse do fechamento do Pronto-Socorro por parte da filantrópica.

Entenda o caso

Desde 2003, a Santa Casa mantém convênio com a Prefeitura para o atendimento no Pronto-Socorro. Atualmente, o contrato é de R$ 2,2 milhões mensais. Em julho, a filantrópica informou que não pretende seguir com a parceria, por falta de condições estruturais para oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes.