Prefeitura passa a realizar vacinação antirrábica no último sábado do mês

A partir deste final de semana, a Prefeitura de Mogi das Cruzes passa a ofertar a vacina contra raiva para cães e gatos no último sábado de cada mês. O atendimento será realizado na nova sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

O novo dia para atendimento será uma alternativa para os munícipes que não podem levar seus animais durante a semana. No mesmo horário, a unidade funciona também de segunda a sexta-feira e o proprietário do animal deve apresentar documento pessoal e comprovante de endereço no município.

Os cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva uma vez por ano e a dose pode ser aplicada em animais a partir de quatro meses de idade, em boas condições de saúde, que não estejam prenhes ou amamentando. Desde 2020, o Governo do Estado emitiu uma deliberação técnica suspendendo a campanha anual de vacinação antirrábica e mantendo a vacinação dentro da rotina.

A raiva provoca a inflamação do cérebro (encefalite) e é fatal em praticamente todos os casos, por isso a vacinação dos animais é tão importante. Embora esteja controlada em caninos e felinos, a vacinação anual é obrigatória por lei e principal forma de garantir a manutenção de prevenção e controle da raiva nas populações de cães e gatos e, por consequência, para a população humana.

Centro de Controle de Zoonoses

Vacinação antirrábica

– De segunda a sexta-feira: das 08 às 12h e das 13 às 16h

– Último sábado de cada mês: das 8 às 12h e das 13 às 16h

Endereço: Rua Julio Mobaid, s/nº – Vila São Francisco