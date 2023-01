Prefeitura investe na modernização da iluminação com lâmpadas LED

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e em parceria com a EDP, deu início em 2023 a uma nova etapa no processo de modernização da rede iluminação pública com a instalação de lâmpadas LED. O Socorro e a Vila Oliveira estão sendo beneficiados com 1.171 lâmpadas, que substituirão modelos de vapor de sódio até o final deste mês. Já em fevereiro o Conjunto Bertioguinha receberá 95 luminárias e a Praça Assumpção Ramirez Eroles, conhecida como Praça do Habib’s, passará a contar com 34 lâmpadas LED.

“Nossa gestão é voltada para as pessoas e trabalha para que os cidadãos tenham mais qualidade de vida. E a modernização da iluminação pública, com a instalação de lâmpadas LED, é um dos nossos objetivos desde que assumimos a administração do município. Uma iluminação pública mais eficiente significa mais segurança para as pessoas, o comércio e os motoristas, além de valorização dos bairros. Vamos avançar de forma contínua, este é um compromisso com Mogi das Cruzes”, comenta o prefeito Caio Cunha, que acompanhou a execução do trabalho nas ruas esta semana.

O trabalho teve início em 2021 e, desde então, cerca de 6 mil pontos de iluminação no município já contam com modelos LED. Os primeiros bairros a receberem o benefício na atual gestão foram o Mogilar e o Rodeio, com a instalação de 514 lâmpadas nas principais ruas e avenidas. Os Jardins Piatã 1 e 2 também foram contemplados com 600 luminárias, assim como um trecho do distrito de Taiaçupeba e a avenida Dr. Deodato Wertheimer, em Braz Cubas.

Além disso, o distrito de Jundiapeba já recebeu 2 mil lâmpadas LED. Ao todo, 94 vias do distrito foram beneficiadas pelo trabalho. Entre elas, podem ser citadas as avenidas Dona Áurea Martins dos Anjos, Alício de Carvalho, Bolívia, Alfredo Crestana, João de Souza Franco, José Galucci, José Rodrigues Pires, Jordânia, Líbano, Libéria, Líbia, Talete Maccio, Alameda Santo Ângelo, entre outras. Outros pontos da cidade foram atendidos de forma pontual, como as ruas Deodato Wertheimer e Dr. Paulo Frontin, no Centro.

A modernização do parque de iluminação pública de Mogi das Cruzes é feita basicamente a partir de parcerias entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a EDP. A cidade foi contemplada em Chamadas Públicas de Eficiência Energética da EDP, que são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nestes casos, a cidade recebe as luminárias e, como contrapartida, realiza o trabalho de instalação – que é executado pela empresa contratada para realizar a manutenção da rede.