Prefeitura inicia substituição de câmeras de monitoramento

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou na última semana a substituição de 118 câmeras de monitoramento antigas por modelos mais modernos e eficientes. O trabalho faz parte de um pacote de investimentos em tecnologia e inteligência que está sendo desenvolvido para a melhoria da segurança pública na cidade.

As intervenções começaram com a substituição de 17 câmeras de monitoramento na região central da cidade e será expandido para outros bairros de Mogi das Cruzes. O trabalho é feito com a supervisão do Departamento de Tecnologia da Informação e da Secretaria Municipal de Segurança.

Na última semana, foram substituídas as câmeras de monitoramento localizadas nos encontros das ruas Professor Flaviano de Melo com Coronel Moreira da Glória, Praça Norival Tavares com Capitão Manoel Rudge, Dom Antônio Cândido de Alvarenga com Doutor Ricardo Vilela, Ipiranga com Doutor Deodato Wertheimer, Santana com Coronel Santos Cardoso, Braz Cubas com Coronel Souza Franco e Voluntário Fernando Pinheiro Franco com Francisco Franco.

“As novas câmeras de monitoramento que estão sendo instaladas substituem equipamentos com até 15 anos, que já estavam defasados. Elas possuem tecnologia mais avançada, melhor resolução de imagens e outras funcionalidades, beneficiando a segurança pública e o trabalho de inteligência”, explicou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

Ele lembrou ainda que a substituição das câmeras de monitoramento fazem parte de um trabalho abrangente e integrado para a melhoria da segurança da cidade, com a utilização de tecnologia.

Dentro destas ações, no final de março, foi entregue a Central de Monitoramento de Totens e passaram a operar os primeiros dez equipamentos localizados em praças e espaços públicos da cidade. Os equipamentos substituem as antigas bases e possuem uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e um interfone conectado diretamente com a Central de Monitoramento de Totens.

Além disso, estão em fase final de instalação outros 30 totens, colocados próximos a escolas da cidade. Estes equipamentos também trabalharão interligados à Central de Monitoramento de Totens e funcionarão para a melhoria da segurança das unidades de ensino e também das regiões próximas.

Para os próximos meses, também estão previstos investimentos em inteligência, como a implantação de programas de identificação facial para tornar o sistema de monitoramento ainda mais eficiente.